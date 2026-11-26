La comisión de Acuerdos del Senado, a cargo de su vicepresidente Maximiliano Abad, citó para este viernes a los candidatos a jueces federales con competencia electoral de San Juan, Gonzalo Gassull y de Corrientes, Juan Carlos Vallejos.

Los juzgados con competencia electoral organizan los comicios, actualizan los padrones, oficializan las listas y controlan el funcionamiento de los partidos. El año que viene habrá elecciones en la mayoría de las provincias y a nivel nacional.

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Gassull es secretario de la Cámara Federal de Mendoza y antes trabajó en la Corte Suprema y en la Cámara Nacional de Casación Penal. Le fue bien en la entrevista personal: tras esa instancia, pasó del noveno al tercer lugar en el orden de mérito del concurso.

Tuvo un paso como funcionario público en la provincia de Buenos Aires: en 2016, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal lo nombró director provincial contra la trata de personas. Es parte de la lista Bordó, mayoritaria en la Asociación de Magistrados y Funcionarios, una especie de sindicato que agrupa a jueces de todo el país. Según La Nación, es cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

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Vallejos es juez del juzgado federal 2 de Corrientes, que no tiene competencia electoral. Trabajó como secretario letrado del Superior Tribunal de Corrientes y fue subrogante del juzgado federal 1, al que aspira ahora, vacante desde febrero de 2019, cuando renunció Carlos Soto Dávila, procesado como presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero a narcos.

Además, este viernes están citados para presentarse a la entrevista en la comisión de Acuerdos Pablo Garciarena, que apunta a la fiscalía federal de la Unidad Fiscal de Mendoza; la candidata a defensora oficial, Analía Isabel Cascone y la jueza de Tribunal Oral, Laura Belloqui.

Más pliegos aprobados por el Senado

En una sesión explosiva, cuatro días antes del final de las sesiones ordinarias, el Senado aprobó este jueves los pliegos de Leonardo Marco Toia, para el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 y actual secretario letrado del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; de Camilo Jorge Almeida Pons, para la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal y de Rosalía Romero, para la Sala VIII de la estratégica Cámara del Trabajo. Los tres se habían presentado en una audiencia pública en la que se trataron casi 30 pliegos a mediados de este mes. Ahora el Ejecutivo debe publicar sus nombres en el Boletín Oficial para que se concrete su nombramiento.

Además, la Cámara alta aprobó pliegos de jueces para los fueros Comercial y de la Seguridad Social y de conjueces de Tribunales Orales y del Trabajo de la Capital Federal. Todos se aprobaron con 67 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones.

Rafecas pasa a abril

El pliego del juez federal Daniel Rafecas, candidato a la Cámara Nacional de Casación Penal, se tratará en abril del año próximo según pudo confirmar PERFIL con fuentes judiciales. La demora, indicó la fuente, se debe a “la dinámica propia del trámite de los pliegos”.





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