El multimillonario dueño de la estancia en Lago Escondido y el club inglés Tottenham Hotspur, Joe Lewis aterrizó en helicóptero en pleno centro de San Carlos de Bariloche durante la mañana del martes. Acompañado por Nicolás Van Ditmar, administrador de su estancia , se dirigió a las oficinas de Migraciones para realizar un trámite personal. La inusual aparición del magnate en dicha zona volvió a poner en primer plano las controversias por el acceso público al lago y sus vínculos con sectores del poder judicial y mediático.

El arribo se produjo en el helipuerto ubicado en la costanera de Bariloche, junto al lago Nahuel Huapi. El predio se encuentra en la bandeja inferior del estacionamiento municipal, a metros del Memorial Malvinas, y el Puerto San Carlos.

Según informó El Seis de Bariloche, Lewis llegó desde su estancia de Lago Escondido acompañado por Van Ditmar. Tras descender de la aeronave, ambos caminaron por el sector del Centro Cívico hasta las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones, ubicadas sobre la calle Libertad, donde el empresario debía realizar un trámite personal.

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El aterrizaje llamó la atención de vecinos y turistas, no solo por la presencia del empresario británico en pleno centro de la ciudad, sino también porque el helipuerto está destinado principalmente a operaciones de emergencia y al despliegue de aeronaves utilizadas para combatir incendios forestales. De acuerdo con El Seis, voceros vinculados a Lewis señalaron que se habían gestionado las autorizaciones correspondientes ante los organismos de control para concretar el aterrizaje.

El helicóptero utilizado fue un Airbus H160, uno de los modelos más modernos de su categoría y el primero en operar en Argentina. La aeronave pertenece a Helipatagonia, una compañía dedicada a vuelos chárter, aviación no regular y trabajos aéreos.

La trama detrás del dueño de Lago Escondido

La escena en San Carlos de Bariloche reaviva el foco sobre Lago Escondido, donde Joe Lewis mantiene más de 12 mil hectáreas con acceso al espejo de agua en medio de cuestionamientos por la falta de acceso público garantizado por las constituciones Nacional y Provincial.

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El caso trascendió el conflicto territorial en El Bolsón a partir de la filtración de chats de Telegram, que expuso un viaje a la estancia de Joe Lewis compartido por jueces federales, funcionarios, un exjefe de legales de la SIDE y ejecutivos del Grupo Clarín, bajo sospecha de dádivas y maniobras para encubrir el traslado. En ese entramado figuraron Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alessandro, Leonardo Bergroth, Jorge Rendo, Pablo Casey y Tomás Reinke.

El reclamo de ATE contra el Gobierno nacional

Tras conocerse el aterrizaje, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la presencia del empresario británico y apuntó contra el gobierno de Javier Milei por la situación de Lago Escondido.

​Rodolfo Aguiar

En un comunicado, el dirigente sindical calificó a Lewis de usurpador y sostuvo que el empresario lleva más de dos décadas apropiándose del acceso al lago. También reclamó al Gobierno nacional que intervenga para garantizar el cumplimiento de la ley y defender el derecho de acceso público.

"Lewis es un USURPADOR que hace más de 20 años SE APROPIÓ DEL LAGO que era de todos. Se quedó con nuestras tierras, ríos, lagos y con toda nuestra agua. No podemos permitir que venga a PASEARSE POR BARILOCHE COMO SI FUERA UN REY, ni que aterrice en un helipuerto delimitado para vehículos de emergencia y destinados a incendios forestales", escribió Aguiar en X.

Aguiar cuestionó particularmente la falta de respuestas estatales frente a un conflicto que lleva años y reclamó que las autoridades prioricen los derechos de la población por sobre los intereses del empresario.

RM