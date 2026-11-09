“Esperamos que toque el corazón de los gobernantes”: los fieles de León XIV destacaron su mensaje político

Habló de discapacidad y el otro se quería matar”. Faltaban 40 minutos para que pasara el papamóvil por la avenida del Libertador cuando un vendedor de chipá le resumió así a un colega que ofrecía agua el discurso que León XIV había pronunciado este domingo frente a Javier Milei en el Palacio Libertad. No fue el único. No hizo falta preguntar por política: todos los fieles con los que conversó PERFIL antes de la misa en el Monumento a los Españoles sacaron el tema por su cuenta, y casi siempre con el mismo deseo, que la visita del máximo representante de la Iglesia católica se convirtiera en un mensaje para los gobernantes. La palabra que más se escuchó fue “unidad”.

Desde el amanecer, miles de personas llegaron a la zona por la que León XIV cruzó en el papamóvil. Familias completas, vecinos y grupos de amigos lo esperaron en un clima de tranquilidad y expectativa, en una convocatoria que superó los dos millones de personas. En la calle se vieron banderas y gorras vaticanas y argentinas, y también remeras de Francisco. No hubo señales partidarias. Sin embargo, la dimensión política de la visita atravesó la jornada y apareció en buena parte de las conversaciones.

“Quería estar donde estaba mi tío, en el tumulto”: la sobrina de Francisco, entre la multitud que vio a León XIV en Palermo

Un grupo de “amigas perrunas” llegó caminando desde el Parque Ferroviario, donde se conocieron. “Capaz no lo vamos a ver porque hay mucha gente, pero es la energía. Todo el mundo sintiendo desde el amor. Algo que nos hace falta”, contó una de ellas. Otra agregó: “Acá nadie insulta. Estamos todos juntos”. A la pregunta obligada, si hablaban de Milei, respondieron a coro: “Y claaaaro”. “León nos moviliza. Es como Francisco. Después de esta visita algo va a cambiar”, sumó una tercera.

El mismo reclamo de convivencia apareció unos metros más allá. Mariana llegó caminando con su mamá, Cristina, y con una banqueta para subirse y ver por encima de la multitud. “Ojalá traiga unidad. Estamos viviendo tiempos muy violentos y no lo merecemos. Necesitamos buenos modales. Es contagioso tratarnos mal”, dijo. Su madre apuntó directo a la Casa Rosada: “Dios quiera que Milei haya escuchado. Siempre es bueno escuchar una palabra sensata y el amor de Jesús”.

El mensaje político del papa León XIV se metió en los fieles que fueron a la misa en Palermo.

No todos llegaron desde la vereda opuesta al Gobierno. Carmen y Rosa viajaron desde Victoria: se levantaron a las 4 de la mañana y a las 5.50 ya estaban en camino. Son católicas practicantes y votaron a Milei. “Esperamos que Dios, a través del Santo Padre, nos traiga la bendición de la conversión y la santidad. Que toque el corazón de los gobernantes. Ojalá que escuchen en silencio y con conciencia el amor de nuestro Padre. Todos los hermanos argentinos estamos con necesidad espiritual, pero también a nivel educativo y de dinero”, dijo Rosa. Del discurso del domingo rescató la idea de que “el ser humano tiene que tener dignidad y que pueda vivir de su trabajo”. “Todos tenemos que aportar para que haya unión”, agregó. Su reproche al Presidente, sin embargo, no pasó por la economía sino por un tema que consideran crucial y en el que, según ellas, no hubo avances: el aborto. “Queremos que Milei cumpla lo que prometió, porque él dijo que iba a sacar la ley del aborto. Muchos creyentes católicos lo votamos por eso. Dios le va a pedir que rinda cuentas”, subrayó Carmen.

La mirada sobre los más pobres llegó de la mano de Alexis y Eva, que viajaron con un grupo de jóvenes desde Benavídez, con remeras del Hogar de Cristo. El plan era ver pasar a León en el papamóvil y después intentar llegar a la misa. “Nos transmite alegría después de tanto tiempo. Ojalá traiga más solidaridad, para que estemos todos más unidos y para que los gobernantes miren a los más pobres”, dijo Eva. Alexis fue más directo: “Nosotros estamos en la lucha. Pero ayer el Papa le dijo todo lo que tenía que decir a Milei”.

"El León que trae alegría"

Verónica y Diego vinieron en auto desde Florencio Varela. Llegaron temprano y consiguieron un lugar en la primera línea de la valla, pero ella se desmayó y tuvieron que alejarse. “Gracias a Dios me asistieron enseguida y toda la gente se preocupó”, contó. Aun así, estaban contentos de estar ahí. “Vinimos porque tenemos fe. Creo que fue muy fuerte el mensaje que dio sobre las personas con discapacidad, sobre nuestros abuelos. Mucha gente está muriendo sin conseguir atención médica. Es como si hubiera venido un papá a tirarle la oreja al que nos está manejando. Este es el León que trae alegría”, dijo Verónica.

El mensaje político del papa León XIV se metió en los fieles que fueron a la misa en Palermo.

La pareja había pensado primero en ir al Cottolengo Don Orione de Claypole, donde el Papa estuvo esta mañana, por cercanía, pero las dificultades de acceso los hicieron cambiar de rumbo. Verónica soñaba con llevar a su madre, que está enferma, a la misa de Luján, pero lo ve imposible. “Me dio mucha impotencia. Lo que prepararon en Luján no es para el pueblo. ¿Cómo hago para llevar a mi mamá, que apenas camina? Y eso no es Milei. Toda la política tiene que escuchar”, dijo.

La política, de hecho, también estuvo entre la gente. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, caminó entre la multitud en la jornada en la que Axel Kicillof recibió al Papa en el Cottolengo. “La imagen. Solo la multitud habla por sí sola de lo que significa esta visita y de lo que representa”, dijo a PERFIL. “Es una fiesta. Todas las clases sociales, todos los sectores”, siguió. Sin nombrar al Gobierno, marcó una diferencia: “Es el pueblo, el nuestro, que nunca, nunca entrega esos valores, gobierne quien gobierne. Los valores de comunidad, de solidaridad, de creer que el que está al lado nos importa”. Y leyó la agenda del Pontífice como un mensaje en sí mismo: “El Papa decidió darles relevancia a los presos, a los discapacitados, a los más pobres. Eso ya explica y da un mensaje muy claro de qué tenemos que hacer con esta visita”.

Esa lectura de la agenda también la hacían Nadia y Jonatan, que llegaron con su hija, Ema. “Esperamos que el mensaje de León sea interpretado correctamente. Sobre todo en cuanto a la discapacidad. Por algo eligió ir a donde fue antes de la misa”, dijeron, en referencia al Cottolengo. La pareja piensa seguir la agenda del Papa y el martes a la noche se sumará al encuentro con los jóvenes. “Los políticos tienen que tomar nota de lo que dijo sobre los jóvenes que se quieren ir del país”, agregó Jonatan.