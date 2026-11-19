La Corte Suprema de Justicia determinó la inconstitucionalidad de dos artículos del decreto 70/2023 del gobierno de Javier Milei que revocaron el control estatal sobre los valores de las cuotas de prepagas y ordenó que el Estado Nacional vuelva a asumir ese rol. El máximo tribunal advirtió que “no basta con 'invocar una emergencia genérica'” como lo hizo el Ejecutivo en ese DNU “sino que resulta necesario justificar 'la emergencia y la necesidad urgente de las distintas medidas que se adoptan en el decreto'”.

"El Poder Ejecutivo se limita a fundar las medidas en la sola afirmación de que existe una 'crisis del sistema de salud' que exige 'aumentar la competitividad del sistema' para lo cual 'se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga'", señala la Corte en su resolución. "Estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley".

“Los considerandos del decreto 70/23 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación; no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país’“, sostuvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En consecuencia, la Corte confirmó “la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto 70/23, sin que lo resuelto implique, ni pueda implicar en modo alguno, emitir opinión respecto de otros aspectos del decreto y su posible justificación, los que, eventualmente, serán analizados en los casos concretos que se presenten y lleguen a este Tribunal”. Es un hito, ya que es la primera decisión de la Corte Suprema que dispone la inconstitucionalidad de artículos del mega DNU 70/23.

La causa Bobbio contra Swiss Medical

La causa en la que la Corte falló fue iniciada por una ciudadana, María Del Carmen Bobbio, quien denunció a la empresa Swiss Medical luego de sufrir un aumento del 110 por ciento en el valor de su cuota entre diciembre 2023 y febrero de 2024. En consecuencia, la mujer reclamó a la Justicia que dictara la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que derogaron el artículo 5 inciso g y sustituyeron el artículo 17 de la ley 26.682, los que reglamentaban el control estatal respecto de los valores de las cuotas de los planes de servicios de salud. Según calculó Bobbio, bajo esa reglamentación el aumento permitido habría sido solo de 6,26 por ciento.