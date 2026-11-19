En democracia, la forma es el fondo. Ser republicano supone respetar las reglas, los procedimientos y también la palabra empeñada. Las instituciones no se sostienen solamente en las grandes decisiones, sino en una trama de formalidades que permite distinguir los principios de las conveniencias.

La reciente actitud del PRO, el partido de Mauricio Macri, invita a pensar en esa tensión. Una fuerza que hizo de la institucionalidad una de sus señas de identidad enfrenta ahora las dificultades de conciliar sus posiciones anteriores con sus necesidades presentes. Más que una contradicción aislada, acaso sea el síntoma de cierta pérdida de rumbo.

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No se trata, desde luego, de una excepción. El kirchnerismo ha mostrado a lo largo de su historia una relación cambiante con las reglas y Javier Milei tampoco es ajeno a las ventajas del pragmatismo. La política exige negociar, revisar posiciones y adaptarse a circunstancias nuevas. El problema aparece cuando esa flexibilidad termina por volver indistinguibles las convicciones de las oportunidades.

La coherencia no consiste en permanecer inmóvil. Es, antes bien, la obligación de explicar los cambios y reconocer que los principios no deberían depender de quién resulte beneficiado. Algo del imperativo categórico de Kant podría servirnos: actuar según reglas que estaríamos dispuestos a aceptar incluso cuando sus consecuencias no nos favorezcan.

Quizás la democracia necesite recuperar esa modestia de las formas. No todo se justifica por el resultado ni toda victoria compensa una contradicción. Paul Valéry escribió que "lo más profundo es la piel". También en política, lo que parece superficial puede ser lo esencial.