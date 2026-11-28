Hoy a las 9 de la mañana, y hasta las 15 horas, están citados un grupo de funcionarios porteños de alto rango a un encuentro cerrado en Saavedra. Será un desayuno con un lema que reza en la invitación: “vamos a trabajar en las prioridades de los próximos 4 años de gestión y en las políticas públicas que faltan”. Cerrarán con un almuerzo. “Vení cómodo”, dice la convocatoria. Y cierra un con un claro mensaje para la campaña: “Lo que viene, ya empezó. Te esperamos!”.

El encuentro se da justo después de que Jorge Macri empezara a reordenar el Gobierno de la Ciudad con la cabeza puesta en 2027. La modificación de la Ley de Ministerios, que ingresó el jueves a la Legislatura porteña, esconde bastante más que una reducción de estructuras burocráticas. Hay una redistribución del poder interno, un intento de recomponer la relación con Mauricio Macri y una decisión de seguir construyendo puentes con La Libertad Avanza, espacio con el que el jefe de Gobierno aspira a cerrar un entendimiento electoral que le permita garantizar su reelección.

Los cambios tienen, en buena medida, relación con las sugerencias que el expresidente venía haciendo desde la durísima derrota electoral del PRO en mayo de 2025. El expresidente, tras esa elección, cuestionó la composición del gabinete porteño y, especialmente, la gravitación de algunos de los funcionarios que acompañaron a su primo desde Vicente López. Tres de ellos quedaron ahora afuera de la gestión: César “Tuta” Torres (uno de los mariscales de la peor derrota electoral de la historia del PRO porteño), Karina Burijson (relacionada con el mundo del real state) e Ignacio Baistrocchi, quien manejó el área de Espacio Público.

Tuta Torres, Burijson y Baistricchi quedaron afuera del elenco ministerial

El caso de Torres es, probablemente, el más contundente en términos políticos. De haber desembarcado en la Ciudad con pretensiones de convertirse en uno de los principales articuladores del gobierno de Jorge Macri, terminó relegado a una Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional que ahora directamente desaparece. Su desplazamiento de la Secretaría de Gobierno había sido la primera evidencia del retroceso. La eliminación de su última dependencia (que tenía muchas áreas a su cargo) fue un pedido expreso de varios sectores del PRO.

Burijson atravesó un proceso similar: perdió el manejo de Desarrollo Urbano, recaló en la Corporación Buenos Aires Sur y ahora dejará la administración porteña.

Distinto es el caso de Baistrocchi, un funcionario cuyo ministerio había sufrido sucesivos recortes de competencias y cuya salida debe entenderse fundamentalmente en el contexto del rediseño administrativo y las necesidades políticas del jefe de Gobierno.

Jorge Macri rediseñó su Gabinete. Quintana y Sánchez Zinny incrementaron su influencia. | Crédito: CEDOC

Uno de los grandes ganadores del reordenamiento es Francisco “Fran” Quintana. El exlegislador y expresidente del Consejo de la Magistratura porteño, quien asumió en octubre la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, y quien sumará una enorme cantidad de responsabilidades que hasta ahora pertenecían a Espacio Público.

El proyecto de reformulación del gabinete que ya orbita en la Legislatura contempla que Quintana absorba el mantenimiento y la puesta en valor del espacio público, el alumbrado, el mobiliario urbano, el arbolado, las plazas, los parques y las intervenciones sobre el paisaje de la Ciudad. Todo eso se agrega al manejo del vínculo con las comunas, la atención ciudadana y las relaciones con la Nación, las provincias y los municipios.

Quintana, Sánchez Zinny y Gago son tres de los funcionarios que sumaron poder

En los hechos, Quintana tendrá bajo su órbita buena parte de la gestión de cercanía, un aspecto determinante para cualquier construcción electoral en la Capital Federal. Su crecimiento también fortalece a Daniel Angelici, que mantiene una estrecha relación con el funcionario y al que distintas fuentes del PRO le atribuyen un rol de intermediación entre los dos Macri.

Gabriel Sánchez Zinny, por su parte, concentrará desde la Jefatura de Gabinete las competencias vinculadas al ordenamiento y uso del espacio público, la higiene urbana y la administración de los servicios de recolección y tratamiento de residuos.

El otro funcionario que sale fortalecido es Gustavo Gago, histórico vocero de Jorge Macri, que desembarcará en la Secretaría General y conservará el manejo de Medios. Fulvio Pompeo, hombre de confianza del expresidente, quedará al frente de la Secretaría de Relaciones Internacionales y Cultos. Una medida intermedia para no desplazarlo.

La eliminación del Ministerio de Espacio Público y de la Secretaría de Medios, junto con la baja de 118 cargos jerárquicos, constituye también una concesión política a La Libertad Avanza. Eran dos estructuras que los libertarios porteños venían reclamando eliminar en las conversaciones por el Presupuesto 2027.

No fue casual que Jorge Macri les reconociera públicamente la autoría de esas propuestas a Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario y principal delegada política de Karina Milei en territorio porteño.