Jonathan Morel posa para PERFIL en una plaza de Vicente López. Se levanta el jean y busca la mejor posición para que se vea la tobillera electrónica que la Justicia le obligó a usar hace dos años. De repente, recuerda que tiene algo en la mochila que puede servir para la producción. Con una sonrisa, muestra “Muerta o presa”, el libro de Irina Hauser sobre el atentado contra Cristina Fernández, que tiene marcas en todas las páginas donde aparece mencionado. Se sienta en un banco y vuelve a posar leyendo. “Esta es una buena foto. A mí me gusta provocar”, dice.

Morel estuvo contento hasta el miércoles 25, cuando la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Pablo Yadarola, revocó los sobreseimientos de los hermanos del ministro de Economía. El giro judicial no solo vuelve a poner a los empresarios en el foco, sino que también reaviva la hipótesis de financiamiento a Revolución Federal, la organización comandada por el joven que en 2022, en la previa del intento de magnicidio, organizó manifestaciones contra el gobierno de Alberto Fernández y motorizó amenazas contra dirigentes políticos, sobre todo contra la expresidenta.

“A mí me había alegrado el sobreseimiento a Flavio y a Rosana Caputo. En ese momento me comuniqué con ella, le dije que me ponía contento que se hubiera aclarado su situación y le pedí disculpas. Siempre dije que ellos no tuvieron nada que ver, que no hubo financiamiento. Me dieron una oportunidad laboral enorme y terminaron envueltos en un escándalo. Ahora no entiendo la decisión de la Cámara”, cuenta Morel.

Rosana y Flavio Caputo quedaron involucrados en la causa judicial que investiga la actividad de Revolución Federal cuando se supo que, desde la empresa Caputo Hermanos, habían contratado los servicios de carpintería de Morel por un monto de más de $6,5 millones. Durante la instrucción, los apuntados aseguraron que los pagos fueron por encargos para fabricar e instalar muebles en un desarrollo inmobiliario en Añelo, Neuquén, y en un proyecto en Vicente López.

Martínez de Giorgi consideró que había pruebas suficientes para excluir a los Caputo de la causa y dispuso elevar a juicio oral a Morel y a otros cuatro integrantes de Revolución Federal por delitos vinculados con las amenazas y las actividades violentas de la agrupación. “Empecé siendo un terrorista y de pronto tenían que definir si alguna vez había puteado a un político”, dice el joven.

“Nosotros apelamos la decisión de De Giorgi por distintos motivos. Los testigos que teóricamente estuvieron cerca de Morel cuando sucedió el atentado nunca fueron llamados a declarar. Tampoco se investigó el fideicomiso de donde salió el dinero y la pericia no termina de justificar los 6,5 millones, que en su momento era mucha plata”, sostuvo a PERFIL José Manuel Ubeira, abogado de Fernández. Y agregó: “La Sala I de la Cámara no es que precisamente nos quiera. Al contrario. Pero los jueces entendieron que, como mínimo, el sobreseimiento era apresurado”.



Perimetral y tobillera. Además de Morel, en la causa están procesados otros cuatro integrantes de Revolución Federal: Leonardo Sosa, Gastón Guerra, Sabrina Basile y Lidia Casciano. “Fue positivo que se haya elevado a juicio. Estoy tranquilo, sin ansiedades, con la convicción de que jamás existió alguna vinculación con el intento de asesinato. Pero ya sería hora que se termine porque siempre hay complicaciones”, sostiene el joven.

A Morel, lo que más le incomoda es tener que vivir con una tobillera electrónica. La medida se adoptó en febrero de 2024, cuando Sosa fue visto en las inmediaciones del despacho de Máximo Kirchner durante el debate por la Ley Bases. Martínez de Giorgi dispuso una perimetral para que ni él, ni Morel ni Guerra puedan acercarse a menos de 200 metros del Congreso, del Instituto Patria, del domicilio de Fernández y de cualquiera de sus familiares.

En aquel momento Sosa explicó que ingresó al Congreso junto a otros militantes de La Libertad Avanza con autorización de la diputada Lilia Lemoine. Morel dice que no estuvo, que ya no son amigos con Sosa y que él se alejó de La Libertad Avanza, un partido que le generó expectativas en algún momento, pero ya no.

“Me pusieron la tobillera por Leonardo y me complica para moverme porque, por ejemplo, yo no sé dónde viven los hijos de Cristina”, se quejó. Morel considera que la medida es arbitraria, ya que todavía no hay condena en su contra y dice que, “desde que Cristina está con prisión domiciliaria, la tobillera perdió su justificación”.

Morel está dispuesto a discutir si las actividades de Revolución Federal incitaban a la violencia, pero descarta haber tenido cualquier participación en el atentado y dice que la vinculación con los hermanos Caputo fue una casualidad. Desde el primer día sostuvo que Rosana lo conoció un día que pasó por su carpintería de Boulogne y vio su trabajo, que se entendieron bien y que la entrega de muebles está acreditada. Nunca perdieron el contacto, aunque no volvieron a trabajar juntos.