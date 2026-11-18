Como si fuese una iniciativa venezolana, el Gobierno comunicó que inaguraron una iniciativa navideña. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó de la inauguración de Feria de Navidad de la iniciativa social "Construyendo Argentina", en el Palacio Duhau, acompañada por la legisladora porteña Pilar Ramírez. La jornada reunió a emprendedores argentinos en un espacio dedicado a "destacar la creatividad, el talento y el trabajo nacional".

Secretaría General de la Presidencia de la Nación X | Crédito: Captura de pantalla

Durante la actividad, Karina Milei recorrió la muestra en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. La propuesta que "combinó el espíritu navideño con la promoción de los emprendimientos nacionales y ofreció a sus participantes una oportunidad para dar visibilidad a sus productos, acercarlos al público y poner en valor el trabajo argentino" según explica el comunicado que publicó la Secretaría General de la Presidencia.

En una publicación en redes sociales, los canales oficiales del gobierno describieron el evento como "una jornada llena de creatividad, emprendimientos y espíritu navideño" que "puso en valor el talento y el trabajo de los argentinos". Sentenciaron con "¡Una celebración de lo mejor de nuestro país!".

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Del evento también participaron el embajador estadounidense Peter Lamelas, con su pareja, Stephanie Lamelas, así como la ex primera dama, Juliana Awada, las modelos Valeria Mazza y Ana Carolina "Pampita" Ardohain y la vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzzio.

Karina Milei presente en la Feria de Navidad | Crédito: Presidencia

Feria de Navidad de la iniciativa social "Construyendo Argentina" | Crédito: Presidencia

Feria de emprendedores en Recoleta | Crédito: Presidencia

MSS