(Madison) Los gobernantes chinos ya reconocían la importancia de disponer de datos demográficos precisos hace más de 3.000 años. Bajo la dinastía Zhou Occidental, los funcionarios presentaban al rey las cifras en un ritual anual en honor a la estrella que, según se creía, regía los recuentos de población.

Durante los períodos de las Primaveras y Otoños y de los Reinos Combatientes, Guan Zhong, canciller de Qi, compare gobernar sin cifras fiables de población con cruzar un río sin barca ni remo. El primer ministro de Qin, Shang Yang, advirtió de que, sin esta información, incluso un Estado poderoso podría desmoronarse.

El Imperio de Qin, cuyo auge y unificación de China en el año 221 a. C. se sustentaron en datos fiables, castigaba a quienes falsificaban las cifras de población con la misma severidad que a los desertores.

Cuando la dinastía cayó, Xiao He, consejero de Liu Bang, se hizo con los registros demográficos y otros documentos oficiales de Qin, lo que ayudó a Liu a derrotar a sus rivales y a fundar la dinastía Han.

Siglos más tarde, la dinastía Yuan, fundada por los mongoles, demostró cómo la pérdida de datos fiables sobre la población podía provocar la caída de un imperio.

Al haber perdido el control sobre su población y sus tierras de cultivo —gran parte de las cuales quedaron bajo el control de la élite—, el Gobierno central perdió ingresos fiscales, soldados y mano de obra para las labores obligatorias. El Estado ni siquiera pudo financiar las obras del río Amarillo, lo que llevó a los trabajadores fluviales, hambrientos y sin cobrar, a sumarse a una rebelión. Tras solo 98 años, la dinastía se derrumbó.

Los líderes soviéticos, por el contrario, manipularon las cifras de población para obtener beneficios políticos.

La campaña de colectivización agrícola de Joseph Stalin, puesta en marcha en 1929, provocó una hambruna que mató a millones de personas; sin embargo, estas muertes no figuraban en las estadísticas oficiales.

El oscuro valor de la mentira

Stalin también afirmó que la población de la URSS había alcanzado los 168 millones en 1933 y esperaba que el censo de 1937 mostrara una población creciente y satisfecha de 180 millones. Cuando se contabilizaron solo 162 millones, Stalin consideró los resultados como un desastre político. Posteriormente, el director de la Oficina del Censo, Olimpiy Kvitkin, y tres altos cargos fueron detenidos y acusados por Pravda de intentar “reducir las cifras de la población de la URSS”. Kvitkin fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento, y el propio censo fue suprimido y tildado de “perjudicial”. Un nuevo censo realizado en 1939 utilizó métodos más aceptables desde el punto de vista político y arrojó una población de 170,5 millones, pero las discrepancias impidieron la publicación del informe completo.

La tasa de fecundidad de Rusia cayó por debajo del nivel de reemplazo ya en la década de 1960. Sin embargo, tal y como señaló el demógrafo Anatoly Vishnevsky, las autoridades ocultaron el problema mediante elaborados “juegos”. En la década de 1980, la baja fertilidad estaba reduciendo la población en edad de trabajar del país.

Ajeno a ello, los líderes soviéticos invirtieron masivamente en iniciativas en el extranjero, como la guerra de Afganistán.

La República Popular China, que había basado su sistema en el modelo soviético, adoptó la práctica de manipular las estadísticas. Durante el Gran Salto Adelante, los funcionarios locales se mostraban más que dispuestos a inflar las cifras de rendimiento de los cultivos de cereales para cumplir el objetivo de Mao Zedong de “superar a Gran Bretaña y alcanzar a Estados Unidos”.

La República Popular China, que había basado su sistema en el modelo soviético, adoptó la práctica de manipular las estadísticas"

Qian Xuesen, el “padre de la cohetería china”, dotó a estas afirmaciones de una apariencia de legitimidad científica. Las cifras infladas de las cosechas contribuyeron a que la campaña se mantuviera durante tres años, lo que provocó decenas de millones de muertes por inanición.

Las estadísticas manipuladas también marcaron la política demográfica de China.

En 1979, los dirigentes chinos plantearon la idea de una política del hijo único, pero carecían de respaldo científico para ello. El científico espacial Song Jian, discípulo de Qian, llenó ese vacío con proyecciones aparentemente rigurosas según las cuales la población china, sin restricciones, podría dispararse hasta los 4.300 millones en 2080. La política del hijo único se adoptó formalmente varios meses después, en septiembre de 1980.

Hacia 1991, la tasa de fecundidad de China había caído por debajo del nivel de reemplazo, pero las estadísticas de fecundidad y natalidad se revisaron al alza para respaldar las afirmaciones del Gobierno sobre la superpoblación. El censo de 2000 contabilizó solo 13,8 millones de recién nacidos, mientras que las cifras oficiales de nacimientos para ese año se situaban en 17,7 millones.

En un artículo de 2002, un alto cargo de planificación familiar argumentó que, si el censo era exacto, China ya no necesitaría su política de planificación familiar. Aún en 2014, Zhai Zhenwu, entonces presidente de la Asociación China de Población, advirtió de un boom de natalidad intolerable, y pronosticó que una política de dos hijos elevaría la tasa de fecundidad a 4,5 nacimientos por mujer y el número anual de nacimientos a casi 50 millones.

Cuanto más tiempo se basaba el Gobierno en cifras demográficas falsas, más difícil resultaba admitir que las había estado manipulando. Hacerlo habría supuesto un golpe enorme a la credibilidad del Gobierno. Habría significado reconocer que la política del hijo único fue un error colosal y revelar que los inversores y gobiernos extranjeros habían basado sus estrategias para China en datos falsos.

En una monografía reciente publicada en *Contemporary China Review*, presentó numerosas pruebas de que las cifras oficiales de población de China están infladas en al menos 130 millones, y que las mayores discrepancias se concentran entre las personas nacidas después de 1990.

Durante años, estas cifras demográficas infladas alimentaron las previsiones de que la economía china superaría con creces a la de Estados Unidos y reforzaron la convicción de los líderes chinos de que el equilibrio de poder se estaba inclinando a su favor.

Ya en 2011, un informe interno instaba a la dirección del Partido Comunista a abandonar la estrategia de Deng Xiaoping de “ocultar sus capacidades y esperar el momento oportuno”.

La doctrina del partido reflejaba esta creciente confianza. En 2012, el entonces presidente Hu Jintao articuló sus “Tres Confianzas” en el camino, la teoría y el sistema de China.

China ya había comenzado a alejarse de la estrategia de Deng de integración con Occidente, adoptando una política exterior más asertiva. El presidente Xi Jinping completó las “Cuatro Confianzas” en 2016, añadiendo la cultura a las tres originales de Hu. Muy pronto, los responsables políticos comenzaron a invocar el lema “Oriente está en auge y Occidente está en declive“.

En Estados Unidos, las valoraciones optimistas sobre la fortaleza económica de China han alimentado durante mucho tiempo narrativas erróneas sobre la “trampa de Tucídides” y han agravado la ansiedad estratégica.

Sin embargo, los responsables políticos de ambos países no han sabido reconocer el talón de Aquiles demográfico de China, a pesar de que la disminución de su población activa ha ido minando su impulso económico.

* científico sénior de la Universidad de Wisconsin-Madison, encabezó el movimiento contra la política del hijo único de China. Su libro “Big Country with an Empty Nest” (China Development Press, 2013), inicialmente prohibido, está en la lista de los 100 mejores libros de 2013 en China laborada por China Publishing Today.

Derechos de autor: Project Syndicate, 2026.www.project-syndicate.org

Texto traducido por IA