La Libertad Avanza y sus aliados rechazaron en el Senado el pedido para tratar sobre tablas un proyecto de ley que busca prohibir y penalizar la creación y difusión de imágenes sexuales falsas de mujeres, niñas, niños y adolescentes mediante inteligencia artificial. La iniciativa, impulsada por la senadora Alejandra Vigo y que ya contaba con dictamen, no consiguió los votos necesarios para avanzar antes del cierre del período ordinario.

La moción fue impulsada por las senadoras kirchneristas Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio, quienes reclamaron discutir el tema ante el aumento de los casos de violencia digital y el uso de herramientas de IA para generar desnudos falsos de compañeras de escuela, mujeres y menores de edad. La votación terminó con 43 votos en contra y 28 a favor, por lo que no se habilitó el tratamiento inmediato.

Durante el debate, Fernández Sagasti recordó que había solicitado el tratamiento del proyecto el 9 de abril y cuestionó las demoras en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. "Las deepfakes que han salido en todo el país, donde chicos pueden transformar con IA las imágenes de sus compañeras en imágenes porno y subirlas a sitios, se ha vuelto una práctica", advirtió. Por su parte, Di Tullio apuntó contra la falta de avances y sostuvo que el tema no forma parte de las prioridades del Poder Ejecutivo.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, justificó el rechazo al tratamiento sobre tablas al señalar que el Gobierno había enviado a Diputados un proyecto sobre protección en entornos digitales, que todavía no fue debatido. En ese sentido, propuso reunir las distintas iniciativas y discutirlas durante las sesiones extraordinarias, con el argumento de que existen aspectos técnicos que requieren un análisis más amplio.

Bullrich tuvo que quitar del Senado el proyecto de falsas denuncias para salvar los votos de la suspensión de las PASO

Sin embargo, Fernández Sagasti advirtió que las propuestas no apuntan exactamente al mismo problema. Según explicó, el proyecto de Vigo y el que ella impulsa están enfocados específicamente en los deepfakes sexuales, mientras que las iniciativas sobre protección integral de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales abarcan una problemática más amplia. Desde la UCR, Carolina Losada coincidió en la necesidad de avanzar y planteó la posibilidad de unificar los expedientes para construir una propuesta común.

Sesión en el Senado Ley de Ludopatía y Reforma Electoral 26112026 | Crédito: Pablo Cuarterolo

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el senador libertario Gonzalo Guzmán Coraita, aseguró que la protección de niños y adolescentes en entornos digitales está en agenda. También anticipó que la semana próxima recibirán a autoridades de Brasil, donde ya existe legislación sobre la materia. Vigo reclamó un compromiso para convocar nuevamente a la comisión y tratar los proyectos, mientras que Fernández Sagasti insistió en la necesidad de garantizar su apertura para avanzar contra una forma de violencia digital que afecta a mujeres y menores de edad.

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