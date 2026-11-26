Hace pocos días se conoció un informe de UNICEF que alertó sobre la situación de la niñez en la Argentina. Los datos brindados son dramáticos. El 45,2% de los niños menores de 18 años, es decir, más de 5,3 millones, vive en hogares pobres.

Esta cifra implica un sensible crecimiento respecto del segundo semestre de 2025. La cantidad de hogares que no alcanzan a cubrir sus gastos se incrementó del 31% al 41%.

¿Cómo impacta este dato en la población que concurre a la educación pública? Tomando en cuenta el alto grado de escolarización que existe en el país, donde está universalizada la asistencia al preescolar y a la escuela primaria y que alcanza cerca de un 80% de jóvenes que culmina el nivel secundario, es posible afirmar que la gran mayoría de estos niños pobres asisten a la escuela. }Según muestra un estudio de la UCA del 2023, más del 90% de los chicos, adolescentes y jóvenes que atraviesan por situaciones de pobreza concurren a instituciones públicas.

El mismo estudio mostró que casi 3 de cada 4 chicos que participan de las escuelas públicas son pobres. En los otros sectores de la educación este porcentaje es sensiblemente inferior: son pobres el 33,9% de los que concurren a las instituciones privadas religiosas y el 26,8% que van a las privadas laicas.

Esta dura realidad nos muestra que la pobreza no queda en la puerta de la escuela.

Entra todos los días a las aulas y condiciona fuertemente el trabajo docente y las posibilidades de enseñar y aprender. Un niño que llega a clase sin haber sido alimentado adecuadamente, que vive en una vivienda hacinada, que no dispone de un espacio adecuado para estudiar o que debe asumir responsabilidades laborales, domésticas y de cuidado enfrenta serios obstáculos para desarrollar su trayectoria educativa.

La falta de conectividad, de computadoras, de libros y materiales de estudio y de acceso a actividades culturales también dificulta el acceso a los aprendizajes. La escuela es la única institución pública que asume la responsabilidad de incorporar a todos los niños sin excepción. Ello la obliga a asumir responsabilidades sociales cada vez más amplias. Los docentes y equipos directivos deben atender problemas vinculados con la alimentación, la salud, la violencia, las dificultades familiares y las necesidades de acompañamiento emocional de sus alumnos.

Muchas tareas para las cuales los docentes no han sido formados. Es imprescindible tomar en cuenta estos factores a la hora de realizar una evaluación integral del papel de la escuela en contextos de pobreza.

Pero existe otra dimensión del problema que en los últimos años también afectó la calidad de la educación: el deterioro de las condiciones materiales de vida de quienes tienen la responsabilidad de enseñar.

Los bajos salarios docentes, las dificultades para sostener económicamente a sus familias y la necesidad de trabajar en varias instituciones para alcanzar ingresos suficientes repercuten fuertemente sobre las condiciones en que se desarrolla la tarea educativa. Como mostró un reciente trabajo de Alejandro Morduchowicz, en los últimos tres años los salarios docentes han caído en 22 de las 24 jurisdicciones.

En la mayoría, el recorte ha sido entre el 20% y el 50%. La última encuesta de CTERA reveló que la gran mayoría de los docentes cobra salarios por debajo de la línea de pobreza. En muchos casos, los docentes deben distribuir su jornada entre diferentes establecimientos, dedicar numerosas horas al traslado y complementar sus ingresos con otras actividades.

Esto reduce el tiempo disponible para la preparación de clases, la formación continua y el acompañamiento personalizado de los estudiantes.

La mayor parte de las escuelas públicas pasó a ser un ámbito institucional donde se encuentran cara a cara estudiantes que enfrentan graves privaciones materiales con docentes cuyas condiciones laborales y salariales también se encuentran deterioradas. ¿Qué hacer?

Frente a esta realidad que ponen en evidencia los informes citados, el gobierno de Javier Milei solo ha respondido con más ajuste presupuestario, el retiro de la responsabilidad del Estado sobre la educación, la estigmatización de los docentes y el intento de adjudicación de la tarea educativa a las familias a partir de impulsar proyectos de ley que incentivan el homeschooling.

Es prácticamente imposible que el actual gobierno deje de lado su mirada anarco-capitalista que proclama la subsidiariedad del Estado en educación, para adoptar políticas activas que permitan avanzar en la superación de la pobreza infantil y en el fortalecimiento de la tarea de escuelas y docentes.

La gravedad de la situación exige elaborar y consensuar entre las fuerzas democráticas un programa educativo con vistas a la elección del próximo año que permita revertir esta crisis y colocar a la educación como política de Estado y a la escuela en el centro de las políticas destinadas a garantizar el crecimiento del país y la mejora de las condiciones sociales de la población.

No alcanza con anunciar que se va a aumentar el presupuesto educativo. Es necesario que la propuesta contenga las medidas concretas que expliquen cómo este incremento del presupuesto va a permitir alcanzar una educación de calidad para todos.

Una educación en la cual, la necesaria inclusión de todos los niños y jóvenes no esté reñida con una exigencia creciente en los aprendizajes que garantice que el acceso a los certificados también signifique haber alcanzado los conocimientos y saberes que la escuela promete. Este incremento en los recursos debe garantizar la inclusión de las nuevas tecnologías en el aula y la capacitación docente para poder aplicarlas.

Es verdad que la escuela por sí sola no puede atender el conjunto de los problemas sociales que dificultan la posibilidad de que nuestros niños y jóvenes aprendan igualitariamente los conocimientos imprescindibles para integrarse a la participación laboral y ciudadana plena.

Pero también es verdad que se tienen que realizar profundas transformaciones al interior del sistema educativo para colocarlo en condiciones de resolver con éxito los desafíos que la escuela debe enfrentar para estar a la altura de los cambios que se han producido en el ámbito del conocimiento, las relaciones sociales y las nuevas tecnologías.

La gravedad de la situación social y los vertiginosos cambios en los sistemas productivos que repercuten en el mundo del trabajo y la participación ciudadana exigen una mirada integral e interdisciplinaria, donde las estrategias educativas deben discutirse y elaborarse transversalmente junto con las políticas sociales, productivas, laborales y científico-tecnológicas.

Por eso, el debate del proyecto educativo no puede estar al margen de la discusión sobre el desarrollo económico, el modelo productivo y la distribución de los ingresos.

Reducir la pobreza infantil, mejorar los ingresos de las familias, elevar la calidad educativa y jerarquizar el trabajo docente son dimensiones complementarias de un mismo desafío que debe ser prioritario en la agenda del gobierno que asuma en diciembre próximo.