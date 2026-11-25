Abogado, docente universitario de Derecho Internacional Público y doctorando en Derecho por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; investiga IA, derechos humanos, responsabilidad estatal y elaboración normativa. Auotr de trabajos sobre IA y Derecho (Thomson Reuters - La Ley, Rubinzal-Culzoni; y en revistas académicas)

Un dirigente puede conservar su cargo, su oficina, sus contactos y décadas de trayectoria y, sin embargo, haber perdido algo esencial: la capacidad de comprender el tiempo en el que vive. Una organización puede mantener sus símbolos, sus estructuras y su presencia territorial mientras sus respuestas comienzan a llegar tarde. A esa distancia entre la permanencia formal y la comprensión de la realidad podemos llamarla muerte simbólica de la conducción.

Evolucionar o morir

​En la Argentina de 1945, buena parte de la vida del trabajador industrial se organizaba alrededor de la fábrica, el sindicato y el barrio. La radio podía llevar una voz a innumerables hogares al mismo tiempo; el cine y sus noticieros proyectaban acontecimientos ante públicos numerosos; los diarios y el encuentro presencial articulaban otros circuitos de información y pertenencia.

Quien aspiraba a conducir necesitaba comprender esas formas de sociabilidad, sus lenguajes y sus tiempos.

Ochenta y un años después, el ciudadano de 2026 habita una arquitectura más compleja. Trabaja, se informa, consume, reclama, crea contenidos y establece vínculos mediante plataformas digitales. WhatsApp y Telegram sostienen conversaciones y comunidades; Instagram, TikTok y YouTube multiplican los lenguajes audiovisuales; las transmisiones en directo, los podcast y las redes de intercambio público producen otros escenarios de discusión.

Sistemas de recomendación y herramientas de inteligencia artificial intervienen, con alcances distintos, en la circulación y la interpretación de información.

No desaparecieron la fábrica, el sindicato ni el barrio. Tampoco la radio y la televisión dejaron de importar. Lo nuevo se superpone a lo anterior: los canales conviven, las generaciones los utilizan de manera diferente y una misma persona puede participar de varios a la vez.

La transformación no consiste en reemplazar una sociedad presencial por otra virtual, sino en comprender una sociedad cuyas relaciones se despliegan simultáneamente en múltiples espacios.

El Digital News Report 2026 del Instituto Reuters ofrece una medida de esa convivencia. En la Argentina, casi ocho de cada diez encuestados utilizan fuentes digitales para acceder a noticias, mientras que alrededor de la mitad continúa informándose semanalmente por televisión; un 9 % ya recurre a chatbots de inteligencia artificial con fines informativos.

Son datos sobre hábitos de los encuestados, no sobre la totalidad de los argentinos. Muestran, a la vez, el avance digital y la persistencia de medios tradicionales.

Pero la cuestión más importante no es tecnológica: es ciudadana. Pensemos en tres personas de un mismo municipio. Una trabajadora presenta un reclamo mediante una aplicación; un vecino advierte sobre un problema colectivo en un grupo de WhatsApp; una jubilada se acerca personalmente a una oficina porque no utiliza esos canales.

Los tres viven en el mismo territorio. Sus necesidades pueden ser semejantes, pero se expresan de maneras diferentes. Si una institución escucha solamente a quienes dominan el medio más reciente, deja fuera a una parte de la comunidad. Si ignora los medios nuevos, tampoco escucha a todos.

Modernizar no significa sustituir la ventanilla por un código QR, ni medir la realidad únicamente por tendencias y visualizaciones. Significa desarrollar capacidades para recibir, interpretar y responder demandas por vías diversas.

El ciudadano no tiene por qué aprender el lenguaje de cada nueva plataforma estatal para ejercer sus derechos; son las instituciones las que deben hacerse inteligibles y accesibles.

Existe, además, una paradoja incómoda: una organización puede exhibir miles de interacciones y, aun así, no estar conversando con la sociedad. Las llamadas granjas de bots y otras operaciones coordinadas con cuentas falsas pueden amplificar mensajes, simular adhesiones y producir una apariencia artificial de consenso.

No toda automatización es engañosa: existen herramientas legítimas de atención, publicación y accesibilidad. El problema comienza cuando se oculta quién habla y se fabrica participación para manipular la conversación pública. Las plataformas, incluida Meta, han documentado este fenómeno como comportamiento inauténtico coordinado.

Una conducción que confunde ese ruido fabricado con respaldo ciudadano corre el riesgo de interpretar una realidad que ella misma ayudó a distorsionar. Una cosa es comprender al ciudadano algorítmico; otra, fabricar artificialmente ciudadanos algorítmicos. La nueva política no consiste en producir una sociedad digital que siempre nos dé la razón, sino en desarrollar la capacidad de escuchar a la sociedad real, incluso cuando contradice nuestros diagnósticos.

La obsolescencia política, entonces, no es solamente un problema de supervivencia de partidos u organizaciones. Puede afectar la calidad de la representación. Cuando las instituciones no reconocen nuevas formas de trabajo, relación o participación, sus diagnósticos corren el riesgo de volverse incompletos y sus decisiones de perder pertinencia.

La distancia entre la vida cotidiana y las estructuras de conducción puede expresarse en trámites mal diseñados, reclamos desatendidos o políticas construidas sobre una imagen atrasada de la sociedad.

Frente a ese desafío existe un recurso que no puede adquirirse con una licencia de software: la memoria institucional. Las organizaciones de larga trayectoria reúnen conocimientos territoriales, experiencias de gestión, formas de negociación, relaciones de confianza, aprendizajes derivados de crisis y redes informales de cooperación.

Parte de ese patrimonio reside en documentos; otra parte permanece en las personas y en los vínculos que ellas construyeron durante años.

Podemos denominar a ese patrimonio memoria institucional sedimentada. Pero aquí aparece una objeción indispensable: no todo lo acumulado merece preservarse. Las organizaciones también heredan errores, procedimientos ineficientes, relaciones de dependencia y mecanismos de reproducción del poder que pueden bloquear la renovación.

La antigüedad de una práctica no demuestra su legitimidad; la permanencia de un dirigente tampoco garantiza la utilidad de sus decisiones.

Preservar capacidades no significa perpetuar posiciones. El criterio debe ser crítico: reconocer qué conocimientos permiten comprender mejor una comunidad, cuáles pueden transmitirse y qué prácticas corresponde revisar o abandonar. La experiencia es valiosa cuando se convierte en aprendizaje colectivo; deja de serlo cuando se utiliza como argumento para impedir cualquier examen. Por eso la memoria institucional no debe funcionar como museo de cargos, sino como una fuente de conocimientos que permanece abierta a la corrección.

En septiembre de 2026 publiqué en la Revista de Ciencia de la Legislación el trabajo La conducción científica de una nación, donde formulé la Teoría de la Densidad Científico-Institucional Acumulativa. Su planteamiento central es que las capacidades públicas duraderas no se improvisan ni resultan de comprar tecnología: se construyen mediante continuidad, calidad humana, conectividad, diversidad, memoria, transferencia e infraestructura de oportunidades.

La propuesta se refiere originalmente a la formación de capacidades científicas y estatales, y distingue la conducción por arquitectura institucional del gobierno de una tecnocracia.

Aquella investigación no pretendía explicar el comportamiento electoral. Sin embargo, permite formular una hipótesis en otro campo: una organización política tampoco evoluciona simplemente porque incorpore herramientas nuevas. Necesita aprender a utilizarlas, conectar saberes, transmitir experiencias y sostener procesos de formación. La tecnología puede comprarse; la capacidad institucional para emplearla con criterio requiere tiempo, personas y organización.

Una referencia comparada ayuda a pensar cómo reducir algunos de esos tiempos sin destruir lo acumulado. En Shenzhen, China, la proximidad entre proveedores, fabricantes, diseñadores y especialistas favoreció un ecosistema de experimentación y producción tecnológica. Investigaciones sobre el fenómeno shanzhai (como las de Silvia Lindtner, Anna Greenspan y David Li) describen prácticas de adaptación, recombinación, aprendizaje compartido y perfeccionamiento incremental. Esa historia también presenta controversias sobre imitación y propiedad intelectual; no es un modelo que deba idealizarse o copiarse sin reservas.

La lección que interesa no es trasladar instituciones políticas chinas a la Argentina. Es observar un mecanismo organizativo: cuando la experiencia existente se vuelve accesible, los conocimientos circulan y los errores pueden corregirse con rapidez, ciertos ciclos de aprendizaje se acortan.

Propongo llamar condensador de tiempo a esa arquitectura de aprendizaje acelerado. Es una categoría analítica para esta discusión, no la denominación oficial de un modelo chino.

Su complemento sería la ingeniería inversa de la conducción política. En tecnología, la ingeniería inversa estudia una estructura para comprender sus componentes y su funcionamiento. Como analogía institucional, permitiría examinar qué capacidades hicieron posible una experiencia de conducción: conocimiento del territorio, interpretación de conflictos, formación de cuadros, negociación, construcción de consensos y organización de respuestas.

El propósito no sería replicar intactos los métodos del pasado, sino identificar qué saberes conservan valor, cuáles se volvieron obstáculos y cómo pueden actualizarse los primeros.

Un dirigente con treinta años de trabajo territorial puede reconocer relaciones comunitarias, antecedentes de conflictos y particularidades locales que ningún algoritmo reconstruye espontáneamente. Un especialista joven puede dominar el análisis de datos, la cartografía digital y la organización de información, pero necesita conocer la historia y los límites institucionales del ámbito en el que interviene. Cada uno posee un conocimiento incompleto sin el otro.

La renovación empieza cuando ambos pueden aprender y trabajar juntos.

En términos prácticos, esto supone programas permanentes de formación, archivos de experiencias, tutorías entre generaciones, equipos mixtos capaces de evaluar problemas reales y procedimientos para verificar si las herramientas utilizadas mejoran las respuestas públicas.

La transferencia debe ser recíproca: de la experiencia territorial hacia el análisis tecnológico y de las nuevas competencias hacia la organización histórica. No se trata de dictar un curso de informática y dar por modernizada la política. Se trata de cambiar cómo aprende una organización.

Y esa evolución debería poder examinarse. No por la cantidad de plataformas utilizadas, los especialistas contratados o los sistemas de inteligencia artificial adquiridos: esos son medios, no resultados.

Propongo tres dimensiones para evaluar el cambio. La primera es la comprensión social: ¿se reconocen demandas que antes permanecían invisibles? La segunda es la capacidad de respuesta: ¿el conocimiento adquirido mejora los diagnósticos y permite ofrecer soluciones evaluables? La tercera es la transferencia institucional: ¿los aprendizajes circulan y permanecen cuando cambian las autoridades?

Son criterios para orientar una evaluación, no un índice validado ni una fórmula capaz de medir por sí sola la calidad democrática.

Pero introducen una exigencia saludable: contrastar los anuncios de modernización con sus consecuencias. Una organización que incorpora inteligencia artificial y continúa ignorando a sus ciudadanos no necesariamente ha evolucionado. Puede haberse limitado a digitalizar sus propias limitaciones.

En esa perspectiva, la nueva guardia no tiene edad. Un cuadro experimentado que revisa sus métodos, aprende nuevas herramientas y conserva la capacidad de escuchar puede formar parte de ella.

Otro mucho más joven que utiliza plataformas cotidianamente, pero desconoce las instituciones y repite hábitos incapaces de resolver problemas no representa necesariamente una renovación. La nueva guardia es una categoría de aprendizaje y evolución funcional, no un certificado generacional.

La paradoja es que una conducción puede dominar los algoritmos y, aun así, escuchar peor. Los datos permiten detectar patrones, pero también pueden reproducir sesgos y dejar fuera aquello que no se registra. Las herramientas digitales pueden facilitar la participación, pero igualmente excluir a quienes carecen de conectividad o habilidades específicas.

Por eso los indicadores deben contrastarse con el territorio y con la experiencia humana; el éxito de una política no se mide por sus métricas de comunicación, sino por la calidad de las respuestas que ofrece.

Tampoco existe legitimidad automática en la eficiencia tecnológica. La inteligencia artificial puede asistir el análisis de alternativas, pero no sustituye la deliberación democrática ni la responsabilidad de las autoridades.

Su uso exige transparencia, protección de datos personales, supervisión humana y límites claros frente a la vigilancia, la discriminación y la manipulación. Ninguna plataforma garantiza resultados electorales y ningún modelo predictivo reemplaza la confianza pública.

La política argentina no necesita elegir entre dirigentes históricos y especialistas digitales, ni entre el barrio y la plataforma.

Necesita distinguir entre las capacidades que deben conservarse, los métodos que ya no alcanzan y las prácticas que nunca debieron perpetuarse. La experiencia no es obsolescencia; la tradición, por sí sola, tampoco asegura vigencia.

Evolucionar no significa amputar la memoria institucional, sino convertirla en una capacidad de innovación sometida a escrutinio y orientada a las necesidades ciudadanas.

El cuadro que no evoluciona, muere. Pero su muerte simbólica no es únicamente una pérdida para la organización a la que pertenece: puede ser también la pérdida de una capacidad de comprender y responder a quienes representa. Del mismo modo, una renovación que destruye indiscriminadamente los conocimientos acumulados puede dejar a la sociedad frente a instituciones obligadas a volver a aprender lo que ya sabían.

La verdadera nueva guardia no será necesariamente aquella que entierre a la vieja política, sino aquella que consiga hacer evolucionar su experiencia sin quedar prisionera de ella.

Porque el desafío no consiste en que los ciudadanos aprendan a hablar el lenguaje de la política, sino en que la política conserve la capacidad de comprender (y responder) al lenguaje de sus ciudadanos.