(París) Desde hace más de un mes, Francia se ve sumida en una grave crisis social y política que el presidente Emmanuel Macron ya no puede contener. Y lo que es peor, la crisis llega cuando al país le quedan menos de seis meses para unas elecciones presidenciales en las que parece probable que se enfrenten la extrema derecha de Marine Le Pen y la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon.

¿Qué ha sido del brillante proyecto centrista que llevó a Macron al poder en 2017? ¿Cómo es posible que el hombre que revolucionó la política partidista francesa hace casi una década se haya visto ahora tan aislado e impotente? Aunque es cierto que Macron ha cometido errores, su turbulenta presidencia no es la causa de los violentos disturbios que han estallado por todo el país. Pero es un síntoma de un problema más profundo.

El desenlace político de Macron no es único. Todos los presidentes franceses elegidos por sufragio universal desde 1962 han terminado su mandato de forma bastante desastrosa.

Charles de Gaulle dimitió en 1969 tras perder un referéndum sobre un tema de importancia más bien secundaria.

Valéry Giscard d’Estaing, elegido en 1974, fue derrotado siete años después, abatido por las dificultades económicas, las divisiones en la derecha política y los escándalos políticos.

El sucesor de Giscard, François Mitterrand, sí que se mantuvo en el poder durante años, pero sus dos mandatos de siete años terminaron en escándalo.

Aunque Jacques Chirac, que sucedió a Mitterrand, fue reelegido, tuvo que ceder el poder a la izquierda entre 1997 y 2002.

Nicolas Sarkozy, elegido en 2007, fue derrotado en 2012, abatido de nuevo por las divisiones entre centristas y conservadores y por las promesas económicas incumplidas.

Su sucesor de izquierdas, François Hollande, solo ocupó el cargo durante un mandato. Con unos índices de aprobación de apenas un 4 %, renunció a presentarse a un segundo mandato.

Cuando Macron llegó al poder, quería transformar el panorama político. Puso fin a la alternancia habitual entre la izquierda y la derecha tradicionales para gobernar desde el centro, y a menudo se oye decir que él, por sí solo, destruyó el sistema bipartidista que había dominado la vida política francesa desde que De Gaulle creara la Quinta República en 1958.

De hecho, la derecha ya se enfrentaba a una grave amenaza por parte del partido de Le Pen una década antes de que comenzara la presidencia de Macron, y la izquierda estaba más fragmentada que nunca.

De lo que sí es culpable Macron es de no haber construido algo nuevo sobre las ruinas del sistema de partidos, lo cual se debe en parte a la estructura más profunda del poder político francés.

Macron quería gobernar en solitario, sin intermediarios entre él y el pueblo. Dado que consideraba a los partidos políticos como obstáculos que había que eludir, nunca intentó construir una organización política sólida y debidamente estructurada en torno a sus ideas y su programa político.

El “partido” que sí creó, En Marche (que, casualmente, comparte sus iniciales), nunca evolucionó mucho más allá de una organización de campaña.

Macron también subestimó el valor de los órganos intermedios, ya fueran ayuntamientos, departamentos o regiones. Quería una reforma de arriba abajo, basada en un principio sencillo: un presidente con legitimidad popular puede y debe ejercer el poder al máximo.

Es revelador que nombrara a 176 ministros, de un total de 767 ministros desde 1958, y que la mayoría de estos funcionarios nunca tuvieran acceso directo al presidente, quien, de hecho, gobernaba como un monarca.

Lo fundamental que hay que comprender sobre el sistema político francés es que se trata de una república a la que le gusta tener un rey, solo para cansarse después de tales figuras e intentar decapitarlas. Macron no es una excepción a esta regla. Su enfoque de la gestión ha resultado catastrófico, y el final de su mandato no hace más que acentuarlo.

La primacía del poder ejecutivo es una característica de la cultura política francesa. Ha habido interludios de soberanía parlamentaria, pero siempre acabaron mal. La Tercera República se derrumbó en 1940, y la Cuarta se desmoronó en 1958, bajo el peso de la Guerra de Argelia. Macron, en su visión de cómo debe ejercerse el poder, es el heredero de Napoleón y De Gaulle.

El escenario preocupante ahora es que su sucesor también lo sea. Le Pen y Mélenchon también están profundamente apegados a la idea de que la soberanía del «pueblo» no debe filtrarse a través de ningún intermediario.

Aunque Mélenchon afirma que quiere modificar la Constitución y reformar las instituciones políticas francesas para establecer una Sexta República, la forma en que dirige su partido sugiere que ejercería el poder de manera autoritaria. Procedente de la izquierda trotskista, su llamamiento a que la seguridad social sea gestionada por sus beneficiarios, en lugar de por funcionarios, dice mucho de su concepción leninista del poder estatal.

Le Pen procede de una tradición política diametralmente opuesta a la de Mélenchon, pero es poco probable que su ejercicio del poder sea más conciliador. Ella también controla su partido con mano firme y antepone la lealtad personal a cualquier otra consideración.

La tendencia a dirigirse directamente al pueblo también la comparte el centro político francés. El ex primer ministro Gabriel Attal, ahora candidato a la presidencia, propone celebrar un referéndum cada año, lo que reforzaría el carácter plebiscitario del régimen —que ya es uno de los mayores problemas del sistema político francés—.

Solo dos figuras parecen querer romper con esta visión populista: Édouard Philippe, en la derecha, y Raphaël Glucksmann, en la izquierda. Pero, aunque Philippe es un moderado, arrastra el lastre de haber sido primer ministro de Macron durante tres años. Todo el mundo se preguntará qué haría él de forma diferente. Glucksmann es una figura relativamente nueva en la vida política francesa. Está intentando labrarse un camino socialdemócrata. Pero le costará formar una alianza, en caso de que llegue a la segunda vuelta, ya que ha roto tanto con Mélenchon como con los herederos de Macron. Su camino es, por tanto, estrecho.

Francia es una sociedad polarizada, como muchas otras. Pero, a diferencia de otras, su polarización está dominada por dos fuerzas antiliberales: la Agrupación Nacional y La France Insoumise. Se trata de un hecho político de gran relevancia que podría acelerar el giro de Europa en su conjunto hacia el posliberalismo.

* Catedrático de Política Internacional en Sciences Po y autor del libro de próxima publicación “Un mundo posliberal”

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Traducción IA