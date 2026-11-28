La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine acusó este sábado a la periodista María O'Donnell de mentir sobre una presunta censura a una columna de Marcelo Bonelli en Clarín, y el presidente Javier Milei la respaldó minutos después desde su cuenta de X. El cruce se produjo durante la mañana y se encuadra en la polémica abierta el viernes, cuando el periodista Marcelo Longobardi denunció que el diario no había publicado el texto.

A las 10:14, Lemoine citó un post de O'Donnell y escribió: “Acusás al gobierno de algo muy grave que VOS SABÉS QUE ES MENTIRA”. Agregó que “el daño que le hace a la democracia un periodista mentiroso como vos NO SE ARREGLA CON UN PEDIDO DE DISCULPAS” y preguntó: “Esta mentira que estás construyendo vos misma, cuál es la finalidad? Tan herido tenés el ego?”.

Tuit Lemoine

Nueve minutos más tarde, a las 10:23, Milei citó ese mensaje y apuntó contra O'Donnell: “Periodista mintiendo para ensuciar al gobierno. Su objetivo no es informar, sino contaminar a la sociedad con sus mentiras para que triunfe su modelo de miseria, hambre y muerte que es el Socialismo SXXI. Es la misma que se negó a llamar dictador a Maduro. CIAO!”.

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Tuit Milei

El intercambio arrancó el viernes. O'Donnell había compartido a las 13:35 la columna de Bonelli que publicó el sitio Tribuna de Periodistas —titulada “El plan para frenar al dólar, las versiones sobre Caputo y un pedido secreto a Bessent”— y escribió que resultaba “muy grave de parte del Gobierno y lamentable que el Grupo Clarín haya cedido a la presión”, en alusión a una denuncia de Longobardi.

O'Donell contra la censura

En la madrugada del sábado, la periodista Laura Di Marco publicó un video en el que afirmó: “Bonelli no sufrió ninguna censura por parte del @GrupoClarin”.

Milei retuitea a Di Marco

A las 10:02, Milei citó ese video y escribió: “PERIODISTA DESENMASCARANDO A PERIODISTAS DELINCUENTES QUE VIVEN DE MENTIR TODO EL TIEMPO”. Lemoine también saludó ese análisis: “Gracias Laura. Ojalá todos los periodistas hicieran eco de tu reflexión”.

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A las 10:32, el Presidente volvió a publicar: “Parece que habría llegado el día en que las mentiras de los periodistas son tan burdas y grandes que hasta los propios periodistas (que se destacan por ser de lo más corporativo) las denuncian. ¿Retomarán el compromiso con decir la verdad y respetar los hechos? MAGA!”.

Milei otra vez contra periodistas

A las 12:16, Lemoine citó ese mensaje, le agradeció y escribió: “Hacía falta que alguien con las pelotas bien puestas y una moral de hierro se les plantara y sin amenazas, sin violencia, sin censura les dijera: ‘son unos soretes mal cagados, dejen de mentir’. Gracias Javier. A ver si se despiertan y se dedican a echar luz sobre la verdad en vez de fomentar e inventar mentiras”.

Lemoine contra O'Donell

Hasta las 13:30 no se registró una respuesta de O'Donnell en su cuenta de X a los posts de Lemoine y de Milei. Clarín no emitió una explicación oficial sobre la no publicación de la columna. PERFIL no pudo verificar de manera independiente si existió o no una presión del Gobierno sobre el diario.

El episodio se suma a cruces anteriores entre el Presidente, la diputada y O'Donnell, como cuando Milei habló de “hostigamiento” de “algunos periodistas” después de que Lemoine publicara llamadas de la producción de la periodista.

JMV