El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Prevención de la Ludopatía, con 72 votos afirmativos tanto en la votación en general como en la particular. El acuerdo entre oficialismo y oposición permitió destrabar una iniciativa que llevaba más de dos años demorada y que cobró nuevo impulso tras la intervención de la Iglesia y la visita del papa León XIV.

Durante el debate, Patricia Bullrich propuso bautizar la iniciativa como "la Ley Papa León XIV", en reconocimiento al impulso que recibió el tema. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, también celebró el entendimiento entre las bancadas y expresó su deseo de que la sanción fuera unánime. "Creo que es muy bueno que podamos sancionar esto por unanimidad", sostuvo. Además, destacó que el Congreso retomara el debate y evitara que el proyecto volviera a quedar postergado.

Aprobación en el Senado por unanimidad a la Ley de Ludopatía | Crédito: Captura

Bullrich, por su parte, reclamó que la ley se aprobara durante la jornada y compartió el testimonio de la madre de un joven de 26 años que llegó al límite por las deudas y la adicción al juego. "Ningún chico ni ninguna familia pueden seguir esperando los tiempos de la política. Esta ley tiene que salir hoy", escribió.

La senadora Carolina Losada alertó sobre las estrategias de las plataformas para retener a los jugadores y señaló que hay jóvenes a quienes les ofrecen hasta $10 millones para que sigan apostando. También presentó una iniciativa complementaria, conocida como Ludopatía II, para combatir el juego clandestino y acelerar las herramientas judiciales contra las plataformas ilegales.

Lucía Corpacci destacó el alcance del proyecto y el trabajo de las cinco comisiones que participaron de su tratamiento en Diputados, mientras que Daniel Bensusán reclamó una política federal con recursos y coordinación entre Nación y provincias para detectar señales de alarma y atender la problemática.

El libertario Agustín Coto cuestionó, por su parte, la presencia de casas de apuestas en las camisetas de fútbol y comparó su publicidad con la que tuvieron las tabacaleras en la Fórmula 1, antes de las restricciones.

La ley establece herramientas para prevenir la ludopatía, entre ellas un registro de autoexclusión, controles de identidad con reconocimiento facial, límites a los medios de pago y alertas sobre el tiempo y el dinero destinado al juego.

MSS