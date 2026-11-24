Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, rechazaron las recusaciones planteadas en su contra para apartarlos de la causa por la criptoestafa $LIBRA. Con esa decisión, la Sala II conservaría su integración original en el expediente, luego de que los planteos llegaran por caminos opuestos.

El imputado Mauricio Novelli solicitó apartar a Ledesma por su participación en el consejo consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). La magistrada rechazó el planteo al señalar que no participa de las deliberaciones internas de la institución y que su pertenencia al consejo consultivo no implica un interés particular en el resultado de la investigación.

Milei y Hayden Davis, quien lanzó la cripto $LIBRA.

Por su parte, los representantes de los damnificados solicitaron la recusación de Yacobucci a raíz de la designación de su hijo, Ignacio Martín Yacobucci, al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, dependiente del Ministerio de Justicia. El camarista sostuvo que el nombramiento de un familiar para ejercer una función pública no constituye un motivo válido para presumir un condicionamiento sobre sus decisiones judiciales. Además, señaló que la designación respondió a criterios de idoneidad profesional y no a un intento de influir en su actuación.

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En ambos casos, los magistrados consideraron que las presentaciones no acreditaron ninguna de las causales de recusación previstas en el Código Procesal Penal. Según sostuvieron, los planteos se apoyaron en argumentos genéricos e insuficientes para justificar el apartamiento de los jueces naturales de la causa.

La Sala II ya había intervenido en el expediente sin que las partes cuestionaran previamente su integración. Las recusaciones se presentaron después de que el tribunal admitiera, con la disidencia de Yacobucci, una queja de los damnificados para incorporarse formalmente al proceso. Sin embargo, los representantes de las víctimas aclararon que el pedido contra el camarista respondía a un hecho sobreviniente: la designación de su hijo el 26 de septiembre pasado. También sostuvieron que la presentación no estaba relacionada con su postura disidente ni buscaba cuestionar su honorabilidad.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la propia Cámara de Casación establece que la recusación es un mecanismo excepcional y que sus causales deben interpretarse de manera restrictiva. El criterio responde a la necesidad de garantizar el principio del juez natural, una garantía procesal que protege tanto a las partes involucradas como al conjunto de la sociedad.

MSS