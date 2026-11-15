Los ignotos empresarios detrás de los contratos millonarios para la visita del Papa

El escándalo de la carpa VIP durante la visita del Papa León XIV puso todas las miradas en la organización del evento. Cuando se conocieron los montos de las contrataciones, las empresas adjudicatarias y sus vínculos, las críticas sobre la frivolidad de los famosos durante la misa se transformaron en sospechas de corrupción. La diputada Marcela Pagano, rápida de reflejos y a esta altura denunciante serial, realizó cuatro presentaciones en la Justicia para que se investiguen los hechos. En el oficialismo repiten como un mantra que son “operaciones de la prensa y de la oposición castrochavista”. En el sector privado, en cambio, los ignotos empresarios que ganaron se mantienen en silencio.

Aunque la mayoría de los nombres propios al frente de las empresas adjudicatarias son desconocidos para el gran público, forman parte del pequeñísimo círculo de la producción de espectáculos masivos. En ese universo, todos se conocen desde hace años. El oficialismo utiliza este argumento para repetir que no hubo nada extraño en la organización. “En Argentina no hay más de 10 empresas con capacidad de armar semejante evento y menos en tan poco tiempo”, dicen en el Gobierno.



El asunto del tiempo es una variable en discusión. La mayoría de las contrataciones tuvieron un procedimiento de urgencia. Según el oficialismo, la operación a la que se sometió el Papa y que puso en duda su visita lo explica. Quienes tienen sospechas repiten que el Gobierno tuvo más de 95 días para organizarse y dicen que el argumento de la urgencia es “artificial”. Además, subrayan que a pesar de la poca cantidad de empresas calificadas el conflicto de intereses en algunos casos es, de mínima, llamativo.

Explicaciones ante la Justicia. En el sitio Compr.ar figura que Jefatura de Gabinete contrató a ocho empresas para el evento: DF Entertainment S.A. ($8.690.000.000), Nuevos Aires Producciones SRL ($4.547.700.000), Recordvision S.A. -MediaHub- ($3.090.000.000), PRG Argentina SRL ($1.979.345.158), Fidias Energía SRL ($1.736.000.000), VMG Video Tech S.A. ($225.000.000), Alfombra Mágica SRL ($128.080.000) y Tetramon ($81.209.506,75). En total, desde la cartera de Diego Santilli se destinaron $20.477.334.664,75 a la organización. No todas fueron llevadas a la Justicia por Pagano.

DF Entertainment estuvo a cargo de la producción y coordinación general de la misa en Palermo y de la vigilia de los jóvenes. Es la que quedó más expuesta, no solo por ser la que más dinero ganó, sino por haber subcontratado a dos empresas vinculadas a los Menem: Tech Security S.R.L y Purgato. Las dos compañías publicaron fotos de su participación en los eventos en sus redes.

El dueño de DF Entertainment es Diego Finkelstein, en sociedad con la firma internacional Live Nation. Se trata del empresario a cargo del Lollapalooza y que se quedó con la concesión del Estadio Luna Park. Pagano pidió que se investigue las razones y los detalles de las subcontrataciones para los servicios de limpieza y seguridad.

Sucede que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, formó parte del directorio de Tech Security hasta diciembre de 2023, cuando transfirió sus acciones a uno de sus hermanos, Adrián. Purgato, por su parte, tiene entre sus accionistas a otro hermano del dirigente, Fernando.

Recordvision se quedó con el servicio integral de host broadcasting, es decir, con la señal oficial de la visita. El hombre detrás de la firma es Alejandro Spinello, que también se desempeña como presidente de Grupo América Cuyo desde 2023, cuando se asoció con Daniel Vila. En marzo, PERFIL contó que el empresario comparte directorio en El Azufre con Daniel Nofal, aportante de La Libertad Avanza y cuñado de Marcelo Grandío, el amigo de Manuel Adorni que se convirtió en noticia por haber viajado en un vuelo privado a Punta del Este con el exjefe de Gabinete. Además, en 2024, según consta en el Registro de Audiencias, ingresó al Ministerio de Defensa para ver al entonces ministro Luis Petri.

Pagano cuestionó que la transmisión oficial no estuviera a cargo de la Televisión Pública. En el Gobierno dicen que el canal no estaba en condiciones de afrontar semejante operativo. No es la primera vez que Recordvision se lleva un contrato estatal: en 2025 fue la única oferente de una licitación por unas 85 coberturas presidenciales ($768 millones) y en 2026 recibió otra adjudicación por $903 millones.

El resto de los empresarios contratados por Jefatura de Gabinete para la visita del Papa quedaron, por ahora, fuera del radar de Pagano. Nuevos Aires estuvo a cargo de las estructuras y los vallados. Según consta en el Boletín Oficial, el gerente de la compañía es Edgardo Daniel Cragno. Sin embargo, en el circuito de la producción de espectáculos reconocen como dueño de “NAP” a Roberto Costa, empresario de la industria.

VMG Video Tech resultó elegida para el alquiler de pantallas LED. En su directorio están Víctor Schiavonni y Gerardo Casado. Aunque no son públicos, en el sector los conocen todos. El sonido y la iluminación fueron para PRG Argentina, la filial local de PRG (Production Resource Group), una empresa líder a nivel mundial en soluciones de tecnología y producción audiovisual. En el país, su director general es Javier Goicochea.

La visita del Papa sirvió para que la Casa Rosada renovara las cortinas y las alfombras. Jefatura de Gabinete adjudicó por urgencia las compras a Alfombra Mágica y Tetramon, dos firmas de la familia Mizrahi. El apellido resulta desconocido para los productores consultados.

El abastecimiento de energía y el alquiler de los grupos electrógenos fue para Fidias Energía, de Mauro y Gabriel Bustos. La cuenta de Instagram de la firma tiene a algunos de sus clientes en historias destacadas. Entre ellas aparece Fuerza Bruta, el espectáculo que lleva adelante Grupo Foggia, la productora de Marcelo Dionisio, el esposo de Mara Gorini, la asesora de Karina Milei en la Secretaría General de Presidencia.

Mara Gorini, Vello y Cano. Según pudo saber PERFIL, los Bustos son de los poquísimos empresarios con capacidad de abastecer a este tipo de eventos. De ahí que en el oficialismo le resten importancia al vínculo de Fidias con Grupo Foggia: “En cualquier espectáculo gigante, público o privado, Fidias es un proveedor recurrente”, dicen.

Foggia ya había aparecido en el radar durante el escándalo de Adorni, por haber sido una de las empresas que contrató los servicios de la consultora de su esposa, Bettina Angeletti. En los últimos días, las especulaciones sobre su rol en la visita papal se replicaron.

Lo cierto es que no hay ningún documento que acredite la participación de la productora en el evento. Karina Milei le pidió a Gorini que se ocupara de la coordinación interjurisdiccional de la organización y le dijo: “Quiero que esté todo bien con Jorge (Macri), con Kicillof y con Llaryora”. En el entorno de la asesora aseguran que la mujer solo se encargó de las cuestiones políticas.

Pagano pidió que se investigara el rol de otros dos funcionarios: Marian Vello, que como titular de la Unidad Ejecutora autorizó y adjudicó las contrataciones de la visita; y Leandro Cano, coordinador de logística de la Unidad y subsecretario de Prensa de la Secretaría de Comunicación, el área que ya contrataba a Recordvision. Los dirigentes de La Libertad Avanza desestiman cualquier acusación. Los ignotos empresarios prefieren no hacer declaraciones.

Un santo antecedente: el Luna Park



C.M.

Entre las empresas que participaron de la operación, DF Entertainment no sólo es considerada como uno de los mejores proveedores para eventos masivos a cielo abierto. Además de trata de una firma conocida para la Iglesia. Junto a la empresa Live Nation, se quedó con la concesión del Luna Park por 20 años, con opción a otros 20.

Según contaron los periodistas Guido Carelli Lynch y Juan Manuel Bordón en el libro “Luna Park, el estadio del pueblo, el ring del poder” (Sudamericana, 2017), el mítico lugar estuvo en manos de Ernestina Devecchi de Lectoure hasta su muerte en 2013. Luego pasó a manos de la Iglesia y de la Sociedad Salesiana San Juan Bosco, por medio de Cáritas.

En 2023 cedieron la concesión a DF y Live Nation. Ante las consultas de PERFIL, fuentes del sector aseguraron que la empresa estaba en condiciones de “competir plenamente” por las operaciones en el Monumento a los Españoles. A eso se sumaron los “buenos antecedentes”, en la relación desarrollada en la explotación del Luna Park.