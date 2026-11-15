Macri pide profundizar el armado en PBA y apoya el Presupuesto con cambios

El lujoso complejo Rut Haus de la Ciudad fue el escenario donde el jueves pasado el presidente Javier Milei fue el principal orador de la Gala Endeavor Argentina, la organización dedicada a los emprendedores. En ese encuentro también estuvo, con menos flashes alrededor, Mauricio Macri. Ni cruzaron un saludo. Si bien es cierto que el jefe de Estado ingresa siempre por un cordón vinculado al cuidado de su seguridad, años atrás tal vez hubiera habido un abrazo o una referencia concreta.

Sin embargo, hoy la lejanía entre Milei y el creador del PRO sigue siendo grande. Del “presi” y una sonrisa a prácticamente sin contacto, solo a través de terceros y colaboradores.

El exjefe de Estado retomó tímidamente el diálogo con Karina Milei pero delegó las negociaciones en Cristian Ritondo, el jefe del bloque del PRO en Diputados, y en su mano derecha, el también diputado nacional, Fernando de Andreis, en una mesa que suele convocar Diego Santilli con los Menem.

Pero esa mesa prácticamente no avanzó en un acuerdo y lleva meses con reuniones de café. Avanzaron en algunas leyes pero de pactos electorales aún sin noticias. Por ello hace una semana el propio Macri confió que no había avances en un acuerdo PRO-LLA a nivel nacional.

En ese marco, Ritondo le confió que esta semana comenzaron a avanzar con el Presupuesto 2027 en la Cámara baja. El jefe de los amarillos en Diputados le transmitió al expresidente que La Libertad Avanza comenzó a escuchar varios de los pedidos que realizó el PRO para sancionar la ley de leyes.

Entre ellos, la prórroga de las leyes de autopartismo 27.263 y 27.686 por las cuales las empresas que fabrican autopartes pueden sumarse con beneficios hasta 2032, con devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en Ganancias y 0% de retenciones para exportar lo que producen.

Otros puntos clave son los pedidos de los gobernadores. En el caso de Jorge Macri y la Ciudad dos temas. En primer lugar, que el presupuesto implique las transferencias correspondientes al 1,55% de coparticipación y el reconocimiento de una deuda estimada por el espacio en más de $650 mil millones hasta octubre de 2026. Y en segundo lugar que le permitan a CABA conseguir endeudamiento para obra pública. En particular que Economía le dé los avales para financiamiento de la Línea F de subte.



Por otro lado, también otro pedido en análisis que podría destrabarse: modificar el impuesto a los combustibles (reduciendo el componente vial nacional dado que el Gobierno no busca ocuparse de las rutas nacionales). Esta idea nació de Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos.

“Ya aceptaron varios de los siete puntos que les presentamos, están haciendo algo similar con otros aliados, van a poder sacar el Presupuesto antes de fin de año”, resumen una fuente del bloque del PRO.

Macri siempre propuso que, con cambios, el Gobierno tenga su Presupuesto 2027. Cree que es una herramienta fundamental para cualquier administración.

Con todo, la Provincia es otro de los ejes de sus desafíos. En este marco el viernes recibió en su oficina de Avenida Libertador al senador bonaerense amarillo, Alex Campbell, con quien estuvo una hora dialogando.

Entre otras cosas, le expresó que en territorio bonaerense era imperioso que el PRO llegue con la mayor cantidad de dirigentes de peso posibles como precandidatos para ser competitivos.

Si bien allí con un PJ unido es muy difícil ganar, el expresidente piensa que, con un acuerdo opositor a Kicillof, hay una chance de dar pelea. En ese contexto, pensando en que allí habrá posiblemente un acuerdo con LLA, y quizá otros partidos, la mejor formar de llegar a esa conversación por las listas es que el partido se haya fortalecido.

De hecho, hace pocos días el propio Macri participó de una cumbre presidida por Ritondo con dirigentes, intendentes y legisladores para trazar la estrategia para el 2027.

Hoy mismo, Ritondo y Campbell con intendentes y dirigentes de la cuarta sección electoral se reunieron en Junín. (Ver aparte) Se sumó una actividad de Jóvenes PRO, ahora presidida por Pilar Brown.

“Mauricio es consciente que vamos a necesitar un acuerdo. Si los ves a Massa y a Grabois en Luján abrazados es una señal que ellos van a ir juntos. Nosotros no podemos ir separados de los libertarios. Incluso tenemos que sumar a todos contra el PJ unido”, le transmite a PERFIL uno de los armadores bonaerenses amarillos.

Y recuerda un dato clave: el año pasado Santilli ganó la elección por unos 50 mil votos. Pero si el intendente de Esteban Echeverria, Fernando Gray, no sacaba 80 mil votos por fuera del PJ, la derrota era segura.