El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado, por 18 votos contra 3, el pedido argentino de medidas cautelares para frenar el proyecto petrolero Sea Lion (León Marino), al considerar que las disposiciones invocadas por la Argentina no ofrecen, prima facie, una base de jurisdicción para el tribunal arbitral que deberá expedirse sobre el fondo de la controversia con el Reino Unido. La orden fue leída en audiencia pública en Hamburgo por el presidente del tribunal, el camerunés Maurice Kamga, en la primera demanda del país contra Londres por sus actividades económicas en el archipiélago desde la ocupación de 1833.

Se trata del tercer escenario que contemplaba el Gobierno, en el que no habría medidas, pero el arbitraje seguiría su curso y la Argentina podría volver a pedirlas ante el tribunal arbitral una vez constituido. "Ningún escenario implica otorgarle validez legal a la explotación británica", señalaban en Cancillería en la previa del fallo.

Para el tribunal, resolver los planteos argentinos exigiría determinar previamente qué Estado tiene la soberanía sobre las islas, una cuestión que excede la interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), por lo que no llegó a examinar si se cumplían los demás requisitos, como la urgencia o el riesgo de un perjuicio irreparable. En tanto, tomó nota del compromiso asumido por el agente británico durante las audiencias de que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 ni la extracción antes de marzo de 2028, y alentó a las partes a cooperar para constituir cuanto antes el tribunal arbitral.

En la lectura, el tribunal analizó uno por uno los cuatro planteos argentinos, incluido el de la protección del medio marino, sobre el que consideró que antes habría que determinar qué Estado debe proteger esas áreas. También sostuvo que las resoluciones de la ONU no constituyen en sí mismas una base para establecer la jurisdicción, y que los artículos 279 y 300 de la Convemar, sobre la solución pacífica de controversias y la buena fe, tampoco ofrecen esa base.

La decisión llega después de las audiencias del 10 y 11 de noviembre, en las que la Argentina se enfocó en el daño irreversible que produciría la perforación, mientras que el Reino Unido, con la fiscal general Ellie Reeves a la cabeza, buscó llevar la discusión hacia el terreno de la soberanía de las islas, citando declaraciones del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno, con el fin de convencer al tribunal de que la cuestión de fondo no tiene que ver con la Convemar y, por tanto, se declare incompetente.

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