Junto a su abogado Pablo Slonismqui, la sindicalista María Soledad Calle, declaró ante la Justicia en Comodoro Py en el marco de la investigación por la causa de presuntos manejos indevidos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y su obra social. El juez federal, Julián Ercolini, recibió un escrito por parte de la dirigente vinculada a La Campora que sostenía: "Vine a prestar declaración para acompañar la investigación, aclarar todas las dudas".

UOM

María Soledad está siendo investigada por su presunta participación en contrataciones entre la UOM, la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (OSUOMRA) y la empresa USEM S.A., que habrían ocasionado un perjuicio económico al sindicato. "Quiero confirmar que no existe ninguna irregularidad, ninguna comisión de delito y, en mi caso en particular, ninguna incompatibilidad respecto de mis funciones tanto en la UOM como en la unión de seccionales metalúrgicas”, afirmó Calle en el escrito presentado ante Ercolini.

Además, la dirigente política cuestionó que la teoría de que la causa “está cimentada sobre la base de la existencia de un perjuicio económico que solo existe en la imaginación del Tribunal”, y explicó que la empresa fue creada apenas 82 días antes de la firma de dos convenios con la UOM y OSUOMRA y sostuvo que su constitución respondió a “una finalidad comercial concreta: prestar servicios de gestión administrativo-bancaria necesarios para el funcionamiento del sistema fiduciario implementado por la UOMRA junto con el Banco de la Nación Argentina”.

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Según ratificó Calle: “La creación de una sociedad para desarrollar una actividad comercial determinada es una práctica lícita y habitual. Su legitimidad debe evaluarse a partir de la realidad de su actividad, el cumplimiento de sus obligaciones y la ausencia de conductas fraudulentas, no de su antigüedad al momento de contratar”.

Qué dijo ante la prensa tras declarar

Calle aclaró que la empresa USEM S.A. no tenía a su cargo la administración de los fondos de la UOM ni de su obra social. Además, sostuvo que la decisión de contratarla “afectó intereses” y rechazó los cuestionamientos sobre su participación en los convenios.

Por otro lado, la dirigente de La Cámpora se refirió a la compra del departamento en el edificio de San José 1111, ubicado debajo del inmueble donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple su condena por la causa Vialidad. Al respecto, negó que la adquisición tenga algún vínculo con la investigación judicial y aseguró que compró la propiedad “por decisión propia” con “recursos propios y de mi familia declarados en blanco”.

“Yo entiendo que haya generado muchas suspicacias en un tiempo en donde el blanqueo y la inocencia fiscal están a la orden del día. Yo soy una ciudadana argentina, no soy funcionaria pública, y compré un departamento con recursos propios”, expresó. También explicó que su intención inicial era crear allí una fundación dedicada a los estudios sobre la industria y el trabajo, área a la que destina gran parte de su actividad. Sin embargo, reconoció que las circunstancias cambiaron y que “ahora estoy viendo qué hacemos con eso”.

LMM / JMV