Máximo Kirchner volvió a la carga contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y dejó en claro que no piensa bajar el tono. “Vamos a armar todo el quilombo que haya que armar”, advirtió el líder de La Cámpora, que insistió en la necesidad de auditar los beneficios que el esquema les otorga a las grandes empresas.

El diputado habló durante la presentación de Porvenir, en un centro cultural donde estuvo acompañado, entre otros, por la camporista Daniela Vilar. Allí contó cuál fue la reacción que recibió cuando planteó revisar el régimen: según relató, algunos dentro del propio peronismo le respondieron que una auditoría así “pone en riesgo la Argentina”. Otros, agregó, se lo reprocharon con un “ahí estás otra vez armando quilombo”.

Lejos de retroceder, Kirchner redobló la apuesta. Sostuvo que la sociedad argentina “no soporta una frustración más” y que, por eso, la discusión sobre quién gana y quién pierde con el modelo económico no puede postergarse. No es la primera vez que pone al RIGI en la mira: el régimen, creado por la Ley Bases, garantiza durante 30 años estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria a los proyectos que superan los 200 millones de dólares. Se convirtió en uno de sus blancos preferidos y, en más de una ocasión, prometió revisar proyecto por proyecto si el peronismo vuelve al poder.



El reclamo llega con el régimen en plena expansión. Entre las iniciativas aprobadas figura Argentina LNG, el proyecto de gas natural licuado de YPF, que supera los 50.000 millones de dólares de inversión.

En su diagnóstico, el país “está mal” y el programa económico del gobierno de Javier Milei “está agotado”. Según su lectura, el esquema solo se sostiene gracias al respaldo de los Estados Unidos, y recordó que el año pasado tuvo que intervenir el propio secretario del Tesoro norteamericano para contener la situación. La referencia apuntaba a Scott Bessent, que en octubre de 2025, en la previa de las legislativas, anunció un swap por 20.000 millones de dólares y salió a comprar pesos para frenar la presión cambiaria. “Esto fracasó de la peor manera”, sentenció, y aclaró que lo dice “con dolor”.

Buena parte de su intervención estuvo dedicada a Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. Para el dirigente, será muy difícil salir de la crisis si no se discuten en serio los problemas de fondo, en un contexto en el que, según dijo, se persigue y se encarcela a quien piensa distinto.

También habló de un clima social que, a su juicio, reclama respuestas. Describió “un grito de la sociedad argentina que está buscando representación y amparo” y sostuvo que ese malestar debería interpelar a quienes todavía están “afuera” y siguen proponiendo ideas.

En ese marco, volvió a reivindicar a su madre como una de las pocas dirigentes ajenas a la realidad que denuncia, y remarcó que lleva un año y medio detenida. El cierre fue con una frase pensada para los titulares: mientras ella está presa, dijo, “la verdadera casta está fuera, libre y de joda”, entregando el país.



El discurso confirma que, para el kirchnerismo, la pelea contra el RIGI no es solo económica: también funciona como una línea divisoria dentro del peronismo, donde no todos comparten la urgencia de revisar los contratos, en plena discusión sobre el rumbo y la conducción de cara a 2027.