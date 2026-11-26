Al inicio de la sesión en la que el oficialismo busca aprobar el Presupuesto 2027, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, leyó este jueves un comunicado en el que informó el cierre preventivo del acceso a parte de los sistemas informáticos del cuerpo. Según el texto, la decisión responde a "una escalada mundial de ciberataques apoyados en inteligencia artificial" y tiene como objetivo "eliminar la exposición" mientras se revisa y se refuerza la seguridad de los sistemas expuestos a internet.

El comunicado, titulado "Medidas adoptadas sobre los sistemas de la Cámara y sus fundamentos", sostiene que esa tecnología permite a los atacantes automatizar la búsqueda de vulnerabilidades, acortar a horas el plazo entre la publicación de una falla y su explotación, y producir "engaños dirigidos de alta credibilidad". También afirma que los organismos públicos son "blancos prioritarios" y que en las últimas semanas distintos grupos anunciaron públicamente ataques exitosos contra instituciones del Estado, aunque no precisó cuáles.

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Sobre la propia Cámara, el texto indica que se registran intentos de ataque recurrentes en los momentos de mayor exposición institucional: la apertura del período de sesiones ordinarias de cada 1 de marzo y las sesiones de alto interés público. En esas ocasiones, según la presidencia del cuerpo, aumenta el "tráfico hostil" contra la transmisión, el sitio web y los sistemas que soportan la actividad en el recinto. "Hasta ahora, esos intentos fueron contenidos", señaló el comunicado, que de todos modos advirtió que la creciente capacidad que la inteligencia artificial aporta a los atacantes "obliga a elevar el nivel de protección antes de que se repitan".

Además del cierre de accesos, la Cámara reforzó la autenticación de usuarios: hubo cambios de contraseñas y se volvió obligatorio el segundo factor, con límite de intentos y bloqueos automáticos. En paralelo, se incrementó el monitoreo de los accesos, con alertas más sensibles ante comportamientos anómalos. La medida de mayor alcance es la que sistemas que antes eran públicos quedaron accesibles solo desde la red interna, "según su criticidad y siempre con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de la información".

Las restricciones no empezaron este jueves. A mediados de mes, el sitio oficial de Diputados ya llevaba varios días en mantenimiento, con las secciones de noticias y la agenda de reuniones de comisiones entre las más afectadas. En ese momento, la Dirección General de Informática y Sistemas había comunicado a los trabajadores que estaba "tomando medidas preventivas para proteger los sitios web de la HCDN en el marco de la ola global de ciberataques". La semana anterior, la página del Senado había estado caída durante algunas horas, sin que se informara la causa.

La lectura se produjo apenas conseguido el quórum, con 129 diputados en sus bancas, y antes de que comenzara el debate del Presupuesto 2027, una de las sesiones de mayor exposición del año y, según el propio diagnóstico de la presidencia, del tipo de las que concentran los intentos de ataque contra los servicios de la Cámara.