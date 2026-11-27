Milei es muy violento con su pueblo". Así arrancó la cantante Lali Espósito un debate este viernes que impulsa el dirigente radical Martín Lousteau en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para pensar una alternativa política al oficialismo.

"La cultura desarma el miedo", sostuvo la artista ante el público que colmó la facultad de avenida Córdoba. También volvió sobre el mensaje que publicó en redes la noche del balotaje de 2023, cuando Javier Milei se impuso a Sergio Massa: dijo que no se arrepiente de aquel "qué peligroso", aunque reconoció que le tuvo costos. "Me sucedió después de ese tuit, de marcas que no me quisieron acompañar más", contó.

Lali Espósito y Lucrecia Martel abrieron este viernes el seminario Coordinar para Ganar en la Facultad de Economía de la UBA. | Crédito: Pablo Cuarterolo

Lali es una de las figuras de la cultura más enfrentadas con el Presidente. Desde que asumió, Milei la atacó varias veces en público y en redes sociales, la apodó "Lali Depósito" y la puso como ejemplo de los artistas que, según él, se beneficiaban con contrataciones de municipios y gobiernos provinciales. Hasta ahora, la cantante había elegido responder sobre todo desde el escenario y sus canciones. Su presencia en una actividad con perfil abiertamente opositor es una novedad en ese enfrentamiento.

La cantante también evitó responsabilizar a los votantes por el triunfo libertario y apuntó hacia la dirigencia. "La gente votó lo que pudo, dentro del desastre. No se le puede echar la culpa", afirmó. "Vos no le podés decir a la persona que tiene cuatro laburos que se siente a reflexionar". Y discutió una de las lecturas más extendidas desde 2023: "No se puede decir que los jóvenes son de derecha. Hay un señalamiento a las sociedades y no se piensa qué hicimos mal".

Lucrecia Martel, en el evento Coordinar para Ganar. | Crédito: Pablo Cuarterolo

En el mismo encuentro habló la cineasta Lucrecia Martel, que se concentró en la Justicia y en la relación entre el dinero y la política. "Me indigna la justicia, o la injusticia", dijo. Y agregó: "El sistema democrático no resiste la concentración de guita, billeteras a los diputados y senadores. Eso quiebra la moral pública. Argentina la tiene quebrada hace mucho tiempo y la justicia tiene mucho que ver con eso". La directora de La Ciénaga y Zama cerró con una definición sobre el Estado: "La función pública tiene que verse como un servicio".

El momento más crudo del intercambio llegó cuando hablaron del estado de ánimo social. "Estamos todos como el orto, estamos rotos", lanzó Lali. Martel mencionó el aumento de los suicidios, y la cantante sostuvo que ni las derechas ni las izquierdas le dan respuestas a esa gente.

Para Lali, el aislamiento es parte de una estrategia política. "Conviene fragmentar a la gente, marcar que somos individuos solos. Es lo que hacen las derechas", dijo. "Lo colectivo es la fuerza de este país, estar en la calle con otros". Martel coincidió: "Nos une la memoria de las cosas que hemos compartido".

Las críticas no fueron solo para el oficialismo. "Hay que empezar a preguntarse para qué queremos ganar", planteó Lali. Martel fue más directa con la oposición que la había convocado: "No hay una idea de qué quieren hacer. Solo me llegó un mail de Grabois". Y hasta propuso cambiarle el nombre a la actividad: en lugar de "Coordinar para Ganar", sugirió una frase de los guaraníes, "Escuchar tu tiempo".

Lali Espósito y Lucrecia Martel en el seminario Coordinar para Ganar. | Crédito: Pablo Cuarterolo

El armado de Lousteau

La jornada la había abierto Lousteau a primera hora, con un discurso que buscó marcar el tono de la convocatoria. "Milei implica un riesgo, porque está generando un país donde a unos privilegiados les va bien y al resto le va mal. Pero también por la identidad autoritaria", afirmó. Y advirtió: "Hoy, cuando vemos al gobierno más débil, esto parece como muy lejano, pero no tenemos que olvidar lo que pasó en términos de violencia contra aquellos que pensaban distinto".

Lousteau encabezó este viernes el seminario Coordinar para Ganar en la Facultad de Economía de la UBA. | Crédito: Pablo Cuarterolo

El dirigente radical buscó despegar la convocatoria de la idea de un frente electoral, aunque el encuentro reunió a dirigentes y figuras de la cultura unidos por su rechazo al oficialismo. "Esto no es un frente anti. Es tratar de alimentar algo nuevo, y alimentar algo nuevo es transformar nuestra manera de pensar", dijo. Según explicó, eso obliga a "revisar las certezas", "incorporar las miradas de otros" y "salir de donde estamos para poder imaginar algo diferente". Comparó la iniciativa con "otros espacios de concertación en distintos lugares del mundo" que buscaron darles a sus sociedades "un futuro más próspero".

Esas experiencias ocupan el resto del programa, organizado por CentroRA (Estudios para la Recuperación Argentina, de la FCE-UBA), Democracia en Red, la Fundación Argentina Porvenir y Le Monde diplomatique. Por la tarde, los diputados del PT Paulo Teixeira y Wadih Damous hablarán sobre la coalición amplia que llevó a Lula al gobierno en Brasil, y Melanie Motta Meharez, de Avaaz, sobre las legislativas francesas de 2024, cuando la izquierda y el centro coordinaron retiros de candidatos para frenar a la extrema derecha. Después expondrán Anita Seprenyi, estratega de la campaña de Péter Magyar en Hungría; Ravi Sahai, responsable territorial de la campaña de Zohran Mamdani en Nueva York, y Michelle Mayorga, de la consultora GBAO Strategies. Antonio Arellano, del movimiento estadounidense Indivisible/No Kings, y el colombiano Nicolás Díaz, del Extituto de Política Abierta, discutirán el peso del no-voto.

El cierre, previsto para las 18.45, es la mesa más política del día: "Argentina 2027: ¿cómo construir una mayoría democrática?". Participan los peronistas Guillermo Michel, Gabriel Katopodis y Juliana Di Tullio, el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, Lousteau y Maxi Ferraro, de la Coalición Cívica. Modera Pablo Avelluto, que fue ministro de Cultura de Mauricio Macri.