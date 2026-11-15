Milei homenajeó a Belgrano y redimió a Diego Valenzuela

Empeñado en construir agenda positiva, a pesar de los embates de la motosierra, Javier Milei cerró la semana en Balcarce 50. Encabezó la presentacion de la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas”, instalada en el museo de la Casa Rosada para participar de “La Noche de los Museos”, el evento anual que abre las puertas de las principales instituciones museológicas del país.

En este caso el evento tuvo un componente particular. Milei estuvo con su hermana Karina, la secretaria General de la Presidencia, para encabezar un evento que también dejó un mensaje político hacia la interna libertaria.



Uno de los principales oradores del acto fue el senador bonaerense y exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Es amigo y excompañero del presidente cuando estudiaron juntos Economía en la Universidad de Belgrano. El vínculo pareció potenciarlo a ocupar un lugar expectante en el Ejecutivo.

A fines del año pasado su nombre sonó como posible titular de una futura Agencia de Seguridad Migratoria, impulsado por Patricia Bullrich antes abandonar el Ministerio de Seguridad para asumir una banca en el Senado.

Hace 10 días, Valenzuela apareció en la foto que promovió Pato con 12 de sus 15 diputados. Fuentes de la Casa Rosada deslizaron que ese gesto había caído pésimo y se había multiplicado el malestar contra la jefa de la bancada libertaria. Sin embargo, anoche Valenzuela fue el principal orador después del Presidente. El senador y periodista publicó este año “Belgrano, El Primer Liberal: Ideas de libertad antes de la Argentina”, un libro editado por el sello Hojas del Sur.

La presencia de Valenzuela anoche en el último acto oficial de la semana, asomó como una redención en el entorno presidencial y también otro guiño para las versiones que retumban en un sector libertario respecto a una lectura inquietante que circuló en las redes. El mandatario le puso “me gusta” a un mensaje que salió desde las entrañas del ecosistema libertario. Un integrante de ese espacio sostuvo que tanto Martín como Eduardo Lule Menem estaban buscando que el Presidente rompa con Bullrich. En ese contexto, apareció Valenzuela este sábado, en su rol de historiador y periodista. El presidente dijo que fue “uno de los primeros introductores de las ideas de la libertad en nuestra tierra”, casi en la misma línea argumental del libro de su amigo. Recordó toda la trayectoria que recorrió a lo largo de su vida y lo calificó como “el primer economista moderno del Río de la Plata”. Recordó que “combatió al monopolio durante toda su vida” y “entendía que la riqueza venía del trabajo, la producción y el intercambio”. Aunque todos los mandatarios reivindicaron a Belgrano, Cristina Fernández de Kirchner fue quién más lo homenajeó. Lejos de ese momento, la foto con Valenzuela disparó nuevas preguntas respecto al futuro de la relación con Bullrich.