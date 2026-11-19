La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a marcar diferencias con el rumbo del Gobierno nacional al reclamar medidas para que las pymes puedan “producir, invertir y generar trabajo”.

A través de un video y un mensaje publicados este jueves en X, la senadora oficialista planteó que hay que modificar cuestiones como “el IVA, saldos, retenciones y percepciones y cargas sociales”, cambios que, según indicó, “pueden sentirse en el día a día” de las empresas.

En el video, Bullrich describió a los empresarios pymes como personas con “la voluntad de invertir, de crecer” y sostuvo que “hay que escalonar determinadas decisiones” para que cada sector esté preparado para competir.

Entre las medidas que enumeró, afirmó que “el IVA tiene que pagarse al cobrar la factura” y propuso facilitar la devolución de los saldos a favor y actualizar los mínimos de retención. También se pronunció por eliminar las percepciones, fijar “un mínimo no imponible de cargas sociales” y contar con impuestos “compatibles con la producción, con el trabajo y con la ganancia” de las empresas. Además, planteó la necesidad de “separar lo que son las prestaciones sociales del empleo”.

Aunque esos planteos se apartan de la política que impulsan el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, Bullrich aclaró en el texto que acompañó el video que no pretende modificar la orientación económica oficial: “No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo”, escribió. Agregó que el objetivo es hacer “todo lo que esté a nuestro alcance” para darles un alivio a las pymes.

Para cerrar, expresó su deseo de que esas empresas crezcan en los próximos años hasta dejar de ser pymes y convertirse en medianas o grandes, porque, remarcó, “si crecen ustedes, crece el país”.