Los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña, Eduardo Farah, Mariano Llorens, Pablo Yadarola, Pablo Bertuzzi y Roberto Boico, mantuvieron este miércoles un encuentro de trabajo institucional con los magistrados de primera instancia de Comodoro Py

“La reunión tuvo como propósito generar un espacio de diálogo e intercambio sobre cuestiones vinculadas a la gestión judicial, conocer de primera mano las necesidades y requerimientos de cada dependencia y avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas”, señalaron desde la Cámara.

Del encuentro, participaron los jueces del edificio de Comodoro Py Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Ariel Lijo, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi y Julián Ercolini. La única ausente en la cumbre fue María Servini.

Además, a mirada estuvo puesta en el sistema acusatorio, en el que los fiscales dirigirán las investigaciones y que se espera comience a regir en la justicia federal de CABA desde el 15 de febrero.

Fuentes judiciales señalaron que la reunión, que tuvo lugar en la sala Zoom del segundo piso de los tribunales de Retiro, se extendió hasta las 11 de la mañana y fue motivada para agilizar el diálogo entre ambas instancias.

“Se destacó la importancia de fortalecer la articulación entre ambas instancias, optimizar los recursos disponibles y promover una gestión judicial más eficiente”, señalaron desde la Cámara. “Tenemos que inaugurar un periodo de comunicacion sin agenda previa”, señaló una fuente del tribunal a La Nación.

Tras el encuentro, la Cámara Federal eligió a Mariano Llorens como su presidente para 2027.

Reconfiguración

Desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, la Cámara Federal comenzó a transitar un proceso de reconfiguración, cuando el gobierno de Javier Milei decidió poner fin al procedimiento de solución amistosa que se desarrollaba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que buscaba resolver el conflicto por los traslados de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la Cámara. Esa decisión permitió reactivar los concursos destinados a cubrir los dos cargos que ocupaban los magistrados de forma transitoria.

El Gobierno impulsó entonces los pliegos del propio Bertuzzi, que logró quedar firme en su cargo, y de Pablo Yadarola, que hasta entonces se desempeñaba en el fuero penal económico y reemplazó a Bruglia. Ambos recibieron el acuerdo del Senado y juraron como integrantes de la Sala I el 3 de septiembre.

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