En la madrugada de ayer, después de más de 15 horas de sesión, La Libertad Avanza celebró la media sanción en general del Presupuesto 2027, aprobado con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Pero el festejo duró poco. En la votación en particular, la Cámara de Diputados rechazó el artículo 11 del dictamen de mayoría, que fijaba los fondos para las universidades nacionales, y aprobó en su lugar la propuesta de la oposición, que establece un crédito de $11 billones para el sistema universitario: exactamente lo que venía reclamando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desde septiembre.

El texto opositor se impuso a las 3.27 con 138 votos afirmativos, 109 negativos y 4 abstenciones.

La votación opositora sobre el presupuesto universitario. | Crédito: Prensa Diputados

El Gobierno había intentado contener la derrota con una propuesta de último momento. El diputado libertario Bertie Benegas Lynch anunció en el recinto un nuevo texto que mantenía los $7,3 billones del proyecto oficial para las universidades e incluía hasta $1,5 billones, financiados con la Jurisdicción 91 (Obligaciones a cargo del Tesoro), para afrontar los fallos judiciales originados en demandas de las casas de estudio.

Según el oficialismo, esas erogaciones no alterarían el equilibrio fiscal. La oferta no alcanzó: a las 3.25, el capítulo II del dictamen de mayoría fue rechazado por 121 votos a favor y 130 en contra, sin abstenciones. Los 121 coinciden con el número que, según el poroteo previo a la sesión, reunían la base propia de LLA y sus aliados más firmes.

El artículo que finalmente quedó en el texto lleva la firma de la radical Mariela Coletta, de Provincias Unidas, una de las diputadas que más había cuestionado en comisión las partidas universitarias. “Fíjese como crédito la suma de 11 billones”, planteó en el recinto al presentar la moción. De ese total, $9,7 billones corresponden a personal y funcionamiento de las universidades y $1,7 billones a programas que se distribuirán entre todas las casas de estudio. El texto establece además un mecanismo de actualización que el Gobierno buscaba evitar: los créditos para salarios se ajustarán según las paritarias y los gastos de funcionamiento, por el índice de precios al consumidor (IPC). Es, en los hechos, una protección contra la licuación por inflación, en un contexto en el que el Ejecutivo no aplica la ley de financiamiento universitario y los rectores denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los sueldos.

FONDOS UNIVERSITARIOS. Silvana Giudici y Germán Martínez confrontaron en Diputados. | Crédito: CEDOC

La reacción del oficialismo fue inmediata. La diputada Silvana Giudici sostuvo que la propuesta opositora “rompe el equilibrio fiscal” y se lamentó: “Nunca pensé que pudieran llegar a tanto”. El argumento tiene un sustento aritmético: la diferencia entre la oferta oficial y lo aprobado ronda los $3,7 billones, una cifra que supera el superávit que dejaba el proyecto original, que preveía gastos por $216 billones y recursos por $219,3 billones. Unas horas antes, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, había defendido el “equilibrio fiscal” y el “federalismo” del proyecto, que según él “va en consonancia con el rumbo que los argentinos elegimos”.

Financiamiento para ciencia y tecnología. Universidades no fue el único revés. Minutos después, la oposición también le rechazó al oficialismo el capítulo IV, dedicado a Ciencia y Tecnología, con el argumento de que desfinanciaba al Senasa, el INTI y el INTA. La versión oficial perdió por 123 a 127, y en su reemplazo se aprobó, por 130 votos contra 118 y 2 abstenciones, un texto impulsado por el peronismo que suma fondos para esos organismos: asigna un equivalente al 0,35% del valor CIF de las importaciones, con 0,20% para el Conicet y 0,05% para cada uno de INTA, Senasa e INTI. Era uno de los reclamos que habían condicionado el apoyo de los bloques provinciales: Argentina Federal, que responde en parte al misionero Oscar Herrera Ahuad, había pedido más fondos para Ciencia como condición para dar quórum.

El resto de la votación

El resto del articulado pasó sin sobresaltos, lo que muestra que la derrota fue quirúrgica y no un rechazo general al proyecto. El capítulo III se aprobó por 140 a 109; el V, por 152 a 96; el VII, por 140 a 110; el IX, por 133 a 115; el X, por 141 a 107, y el XI, por 140 a 106 con 4 abstenciones. Los capítulos VI, VIII, XII y XIII y los títulos II y III salieron a mano alzada.

El oficialismo también incorporó cambios propios: un relevamiento de puentes y pasos fronterizos con una partida de $50.000 millones, una suba del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, obras para el Belgrano Cargas en Salta y una modificación del artículo 53 que permite reasignar fondos de fideicomisos por acto administrativo, con aviso al Congreso dentro de los 30 días.