Ritondo en Junín con la Cuarta Sección electoral

Estamos unidos y listos para construir una alternativa seria para gobernar la provincia de Buenos Aires. Donde hay uno del PRO, está todo el PRO, y así vamos a encarar el año que viene”, afirmó Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados y titular del partido amarillo en territorio bonaerense.

“La Provincia es el campo, las fábricas, la tecnología, el turismo, y merece mucho más que el abandono que vive hoy. Tenemos intendentes que todos los días demuestran que se puede gobernar bien. Ese es nuestro mejor argumento, y lo vamos a llevar a cada rincón de la Provincia”, aseguró este sábado en Junín, durante el encuentro con la dirigencia de la Cuarta Sección Electoral.



Ritondo condujo y estuvo acompañado por el vicepresidente segundo y presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca; el intendente de Junín, Juan Fiorini; la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, y el intendente de Pergamino, Javier Martínez.

Participaron concejales, consejeros escolares y referentes de toda la sección en una reunión que arrancó con el repudio a los insultos del intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, hacia María José Gentile. La trató de “cachivache”. Los presentes expresaron su respaldo a la intendenta y coincidieron en que las descalificaciones personales no tienen lugar en la política.

Petrecca aseguró que “Hay una gran oportunidad por delante y no la vamos a dejar pasar. Con un PRO fuerte en cada distrito, con diálogo y con equipo, estoy convencido de que vamos a ser protagonistas”.

El evento apuntó a compartir las herramientas que el partido pone a disposición de cada distrito: el diagnóstico provincial de Radar PBA, la formación de jóvenes dirigentes a través de Fundación Pensar Buenos Aires y la capacitación en gestión y comunicación.