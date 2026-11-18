El diputado del PRO Cristian Ritondo cuestionó con dureza la caída de la sesión especial en la Cámara de Diputados, que tenía como temas centrales la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como “ley Malvinas”, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. “Es una vergüenza que hoy no hayamos podido sesionar para tratar una ley fundamental para la defensa de nuestra soberanía nacional”, escribió en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, la espada de Mauricio Macri en Diputados y con fuertes vínculos con el Gobierno apuntó contra los bloques que se negaron a dar quórum: “Las Malvinas, nuestros recursos naturales y la seguridad de los argentinos tienen que estar por encima de cualquier diferencia política”. Y cerró con una frase de campaña: “La Argentina está primera”.

Ritondo cuestionó el fracaso de la sesión en Diputados. | Crédito: X

El posteo llegó una hora y media después del fracaso del oficialismo en el recinto. A las 12.31, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión cuando el tablero registraba apenas 126 legisladores sentados en sus bancas, tres menos de los 129 necesarios para alcanzar el quórum. Menem había convocado a las 12 y esperaba media hora antes de levantarla. Que los diputados de Provincias Unidas y del MID no dieran quórum fue determinante para frustrar la convocatoria. La oposición se presentó cantando la Marcha de las Malvinas.

La caída de la sesión muestra que las diferencias con los aliados no se resolvieron a tiempo. El punto más resistido del proyecto era el Título VII, que prevé penas de 5 a 12 años de prisión para quien organice una “campaña de injerencia extranjera” en procesos electorales. Según las versiones previas a la sesión, Argentina Federal pedía retirarlo, Provincias Unidas estaba dividida y el gobernador de Misiones quería que se quitara . El oficialismo había introducido modificaciones de último momento al dictamen, sin precisar cuáles, para intentar destrabar los apoyos.

Malvinas: el Tribunal del Mar confirmó cuándo leerá su decisión sobre la extracción petrolera en Sea Lion

El revés complica el calendario del Gobierno. La Casa Rosada buscaba una media sanción antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronuncie , previsiblemente el 28 de noviembre, sobre las medidas provisionales contra el proyecto petrolero Sea Lion en aguas de Malvinas. Aun con la aprobación de Diputados, el Senado no habría llegado a tratarlo antes del cierre del período ordinario, el 30 de noviembre.

La reforma del BCRA también queda en suspenso. Ya tenía media sanción de Diputados y había vuelto del Senado con un cambio central: que solo la Cámara alta designe y remueva a los directores del Banco Central, por mayoría absoluta. El oficialismo esperaba convertirla en ley este miércoles. En el temario caído también figuraban el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la EFTA y dos convenios de traspaso de competencias judiciales a la Ciudad. La Cámara tiene prevista para el 25 de noviembre la sesión por el Presupuesto 2027.

También hubo un fuerte mensaje desde el PRO: "Lamentamos que hoy no se haya podido sesionar. Estaba en agenda el traspaso de la Justicia penal y de menores a la Ciudad. Es un paso más para que los porteños tengan la autonomía plena que les garantiza la Constitución", planteó el partido desde su cuenta de X.

Y agregaron: "También quedaron pendientes dos proyectos clave: la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, para proteger Malvinas y nuestros recursos estratégicos, y la reforma del BCRA, para garantizar su independencia y terminar con la emisión sin control". Y cerraron: "Desde el PRO vamos a seguir trabajando para que estos temas salgan. Necesitamos un Congreso que esté a la altura de lo que la Argentina necesita".

MC