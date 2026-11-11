Se canceló el 6,4% de los vuelos durante la huelga en España: en RDC repasaron las consecuencias de la protesta en el transporte

La huelga en España estuvo marcada por movilizaciones en distintas ciudades y episodios de violencia en Barcelona, donde manifestantes atacaron comercios, rompieron vidrieras y provocaron daños en el mobiliario urbano. En Madrid, en tanto, una multitud marchó bajo una intensa lluvia.

El periodista Marcelo Molina habló con RDC, por +Perfil, y advirtió sobre la gravedad de los enfrentamientos en Cataluña: “En este momento se están repitiendo los violentos incidentes en la marcha de Barcelona”, señaló durante una comunicación en directo, mientras la policía desplegaba efectivos antidisturbios para despejar las calles.

El origen de la huelga y los reclamos por la vivienda

Al analizar el origen de la protesta, Molina explicó que la iniciativa surgió del sindicato de inquilinas, a partir de los reclamos por el acceso a la vivienda y el denominado caso Mari Carmen, antes de ser impulsada por organizaciones sindicales.

La movilización también adquirió una dimensión política ante la posibilidad de un futuro gobierno de derecha y extrema derecha. Desde el movimiento de inquilinos expresaron su preocupación por un eventual retroceso en derechos sociales, laborales y de las minorías. En ese contexto, Molina definió la convocatoria como “una huelga de anticipación”, porque, según explicó, sus impulsores buscan advertir sobre las consecuencias que podría tener un cambio de signo político en el Gobierno.

El Ejecutivo también respaldó la jornada. El ministro de Derechos Sociales llamó a los trabajadores a sumarse y defendió la huelga como una herramienta histórica para conquistar derechos. Entre sus argumentos, cuestionó la especulación inmobiliaria y la concentración de propiedades en manos de grandes propietarios.

El impacto económico de la huelga y el debate sobre los salarios

Uno de los principales puntos de discusión fue la dificultad para establecer cuándo un propietario puede ser considerado un gran tenedor o parte de los denominados fondos buitre. Molina señaló que incluso hubo propuestas para limitar la participación electoral de quienes tuvieran más de seis propiedades. “¿En qué se apoya para poner un 6 o un 10 o un 20? Es complejo”, observó.

El corresponsal también puso el foco en la responsabilidad del Gobierno, que lleva ocho años en el poder y respalda una protesta que reclama soluciones para la crisis habitacional y los bajos salarios. “Estamos hablando de los salarios, junto con Portugal, más bajos de Europa”, remarcó.

En cuanto al impacto de la medida, los primeros relevamientos mostraron una fuerte adhesión en las grandes industrias. Las automotrices Mercedes y Seat, en Barcelona, registraron un paro casi total, al igual que algunas plantas del sector del aluminio.

En el transporte aéreo se canceló el 6,4% de los vuelos, principalmente en Cataluña. Los comercios, bares y restaurantes mantuvieron una actividad prácticamente normal, mientras que en salud se suspendieron algunas prestaciones no urgentes y se registraron demoras en cirugías.

Por último, los museos y teatros permanecieron cerrados debido a las dificultades para garantizar sus actividades. La huelga dejó así un escenario de fuerte tensión social, con reclamos económicos y habitacionales que se cruzan con la disputa política por el futuro de España.