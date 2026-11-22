La suspensión de las primarias ya es asumida por buena parte del peronismo como el escenario que tendrán que afrontar el próximo años. Después del dictámen que el oficialismo consiguió en el Senado, los movimientos se aceleraron. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto envió algunos mensajes para avanzar con una tercera reunión de dirigentes para discutir cómo elegir a los candidatos si desaparece la herramienta que hasta ahora permitía ordenar la competencia interna.

Pero no todos consideran que sea el momento de sentarse. Hay dirigentes que prefieren esperar a que el Senado y Diputados voten la suspensión de las PASO. Recién entonces, con la posibilidad concreta de que no haya primarias en 2027, creen que será necesario resolver las alternativas.

En público, las respuestas se parecen y son políticamente correctas. Nadie quiere aparecer rechazando una instancia de participación y todos coinciden en que el mecanismo debe resolverlo el propio peronismo, aún sin una organización electoral a cargo del Estado. La interna partidaria aparece como la primera alternativa. Sin embargo, detrás de esa coincidencia todavía no hay un acuerdo sobre quiénes podrían votar, quiénes podrían competir, ni bajo qué reglas. Mucho menos se discute quién las costeará.



El kirchnerismo se expresó a través de Máximo Kirchner. “Nosotros sostenemos que los candidatos del peronismo los debe elegir el afiliado Justicialista o quien quiera participar de una elección interna”, dijo. Y sumó: “Hoy el candidato del peronismo, del movimiento nacional y popular democrático en la Argentina lo elige el Poder Judicial. Porque si Cristina estuviera en libertad no hay quién le gane”.

La carta orgánica del Partido Justicialista nacional no ofrece una respuesta inmediata a cómo resolver las candidaturas sin las PASO. Sus modificaciones habían acompañado la incorporación del sistema de primarias y no quedó establecido un procedimiento específico para el escenario de suspensión. Por eso, distintos dirigentes, como Juan Manuel Olmos, empezaron a estudiar las posibilidades. En caso de tener que organizar una competencia interna una de las posibilidades es que haya participación abierta con votantes independientes a los que sólo no se les permita votar a afiliados de otras fuerzas políticas cruzando los padrones.

Pero uno de los mayores problemas es justamente la nómina de afiliados. Los padrones son provinciales y no están depurados. ¿Qué pasaría si en alguna provincia la discusión por la nómina de afiliados llega a la justicia y terminan interviniendo una elección? Es una de las preguntas que se hacen.

El senador sanjuanino Sergio Uñac había sido uno de los primeros dirigentes en advertir que el Gobierno avanzaría sobre las PASO. Frente a ese escenario, había propuesto una votación por regiones para definir las candidaturas. Pero el calendario empieza a jugar en contra de esa posibilidad. Con una eventual competencia que debería organizarse para abril o mayo, el peronismo todavía no tiene definido ni el sistema ni quién tendría a su cargo la organización.

El único que por ahora puso sobre la mesa, de manera explícita, la posibilidad de resolver la candidatura por consenso es Miguel Ángel Pichetto, hoy ya de regreso al peronismo. La idea abre otra pregunta: cómo se construye un candidato de consenso dentro de un frente que pretende reunir espacios con distintas identidades y luchas internas por las distintas candidaturas que ya asoman. El día de la militancia dejó expuesto que los dirigentes están lejos de poder acordar un postulante único.

Pero la coincidencia que atraviesa las conversaciones es que el peronismo no quiere llegar a la primera vuelta con varios candidatos propios. La estrategia de presentar distintas opciones para enfrentar a Milei no aparece, por ahora, como una alternativa que reúna adhesiones. La discusión está en cómo llegar a un solo nombre. Si será producto de un acuerdo entre los principales referentes o de una elección en la que puedan participar los afiliados y otros sectores de la oposición.

Todos en público optan por la competencia interna, pero en privado dudan de su organización. Por eso, aunque dicen también que deben llegar con un candidato único a competir contra Javier Milei, el escenario en el que en la primera vuelta aparezcan dos postulantes del peronismo no se descarta.

La suspensión de las PASO no resuelve la interna del peronismo. La traslada a una discusión que todavía no tiene reglas. El tiempo para organizar una competencia propia o definir un candidato único ya empezó a correr.