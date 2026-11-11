Tras la partida del Papa, el Gobierno retoma su agenda: seguimiento del impacto del Niño y discurso ante empresarios

Terminada la visita de León XIV, que durante cuatro días ocupó la agenda pública y obligó a la Casa Rosada a medir cada gesto, el Gobierno vuelve a su agenda propia. La información oficial difundida por Presidencia ya marca el regreso a la rutina: un viaje de buena parte del núcleo político del oficialismo al Litoral, una gala empresarial y un acto cultural en la Casa Rosada.

Este jueves a las 11, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, viajará a Corrientes con el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Según la comunicación oficial, el viaje forma parte de las acciones preventivas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) ante el fenómeno El Niño. La comitiva tiene una particularidad: incluye al titular de la Cámara baja en una actividad de gestión del Poder Ejecutivo, otra muestra de que el armado político del oficialismo gira alrededor de la hermana del Presidente.

Entre lágrimas, Javier Milei despidió al Papa en su partida rumbo a Perú

La provincia que gobierna Juan Pablo Valdés es una de las más afectadas por la crecida de los ríos del Litoral. Defensa Civil de Corrientes informó a comienzos de este mes 1.687 evacuados y autoevacuados en la capital, Itatí, Isla Apipé, Ituzaingó y Paso de la Patria, entre otras localidades. El Paraná llegó a 7,15 metros frente a la capital y las autoridades estimaban un descenso hacia el 10 de noviembre.

No es la primera vez que El Niño hace salir a Karina Milei de Balcarce 50. El 3 de agosto, con Santilli y Monteoliva, encabezó en Resistencia una cumbre con gobernadores del NEA, entre ellos Valdés y el chaqueño Leandro Zdero. El regreso a Corrientes, ya con el agua en los barrios ribereños, pone a prueba ese esquema de trabajo conjunto.

Milei despidió hoy al Papa León XIV. | Crédito: AFP

El Presidente no viajará. Este mismo jueves, a las 20.30, participará de la Gala Endeavor Argentina 2026 en Rut Haus, en la Ciudad de Buenos Aires. La fundación, presidida por Martín Migoya, el CEO de Globant, reúne a buena parte del ecosistema emprendedor y empresarial, y en su directorio está Eduardo Elsztain, el presidente de IRSA. No es un público nuevo para Milei: en una edición anterior de la gala descartó beneficios específicos para las pymes y repitió que es “el topo dentro del Estado”.

El sábado a las 18, Javier y Karina Milei encabezarán en la Casa Rosada la apertura de la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas”, en el Museo Casa Rosada, como parte de La Noche de los Museos. Para el viernes, la agenda oficial no informa actividades del Presidente.

MC