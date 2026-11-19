Mariano Campero, el diputado tucumano que llegó a la Cámara baja por el radicalismo y que integró el grupo de los llamados “radicales con peluca”, presentó esta mañana la nota para conformar un monobloque y se alejó del bloque de La Libertad Avanza. Con la decisión toma distancia de la conducción de Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados. Campero se había sumado a la bancada libertaria a fines del año pasado, junto a Luis Picat y Federico Tournier, después de dejar la Liga del Interior. Antes, en julio de 2025, ya había integrado con ellos un interbloque con el oficialismo.

La salida tiene un peso que va más allá de una banca. Campero es un aliado de Patricia Bullrich y en Tucumán viene armando un espacio propio, por fuera de la estructura formal de LLA que conduce Lisandro Catalán, con quien mantiene una disputa abierta por la representación del mileísmo en la provincia. Su ruptura deja a La Libertad Avanza al borde de perder la condición de primera minoría en la Cámara, un lugar que el oficialismo había conseguido a fuerza de sumar legisladores de otros bloques. Ahora habrá que ver si el movimiento queda en un gesto individual o si anticipa nuevas fugas en el sector que responde a Bullrich.

Nota Mariano Campero

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