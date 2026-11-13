Un nuevo testigo complica a Espert en Comodoro Py por la logística no declarada de Fred Machado

El fantasma del empresario Federico "Fred" Machado sigue sobrevolando el armado político que llevó a José Luis Espert a competir por la presidencia en 2019. Lejos de apagarse tras su reciente procesamiento por lavado de activos en San Isidro, los dolores de cabeza para el economista se multiplican ahora en los pasillos de Comodoro Py. Allí avanza a paso firme un segundo expediente que pone la lupa sobre la logística oscura de aquella campaña electoral, específicamente en el uso sistemático de aviones privados y vehículos de alta gama que jamás fueron declarados ante las autoridades como aportes partidarios.

El caso, que está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, sumó en las últimas horas una pieza clave al rompecabezas. Según reveló el diario Tiempo, este miércoles declaró como testigo un nuevo piloto que estuvo al mando de los traslados del entonces candidato del espacio Unite. Bajo juramento, este segundo aviador buscó despegarse de la figura del financista: aseguró que no lo conocía y que todas sus directivas operativas (incluyendo los pagos por sus servicios) venían exclusivamente de otro piloto de la flota, Alex Vugdelija.

José Luis Espert, bajo investigación

El nombre de Vugdelija no es nuevo para los investigadores. En octubre del año pasado, este primer aviador había confesado en el expediente que su jefe directo era efectivamente Machado y que tanto Espert como su compañero de fórmula, Luis Rosales, habían sido pasajeros habituales en sus vuelos. El volumen de los movimientos demuestra que no fue un traslado aislado: se investigan más de treinta viajes aéreos. De hecho, un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) confirmó que el candidato y el empresario compartieron al menos cinco de esos trayectos, un "préstamo" logístico que el propio economista agradeció públicamente en su momento.

Pero el escándalo de los aportes no se agota en el cielo. La Justicia rastrea también el origen de la movilidad terrestre del equipo de campaña y el centro de las sospechas recae sobre una camioneta Jeep Grand Cherokee blindada. Este vehículo también estaría directamente ligado al esquema del empresario acusado de narcotráfico, completando un combo de recursos que se mantuvo fuera de los radares de la contabilidad oficial.

En San Isidro, el juez federal Lino Mirabelli acaba de procesar al ex legislador por una maniobra distinta: la recepción de 200 mil dólares provenientes de una firma conectada a la red de Machado, la misma estructura empresarial que detonó las alarmas del sistema de justicia estadounidense.

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El impacto de la condena internacional

Las noticias que llegan desde Norteamérica amenazan con cambiar la ecuación en Comodoro Py y agilizar la causa. A principios de semana, el juez federal de Texas, Amos Mazzant, validó un acuerdo judicial que condenó a Fred Machado a seis años de prisión efectiva, acusándolo formalmente por los delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de activos.

Este fallo internacional encendió las alertas en Argentina. Fuentes judiciales le adelantaron a Tiempo que la sentencia es una prueba inobjetable de que existió un hecho ilícito original que generó ganancias millonarias. Ahora, la hipótesis central que analizan en los tribunales nacionales es que parte de ese dinero negro pudo haberse inyectado directamente para financiar la "aventura presidencial" de Espert en nuestro país.

De todos modos, los investigadores mantienen la cautela y exigen precisión técnica antes de mover la próxima ficha. El paso a seguir es analizar con lupa los fundamentos de la sentencia estadounidense, cruzar las calificaciones legales y cotejar los períodos exactos de las maniobras por las que Machado fue condenado. Si esas fechas coinciden con la campaña de 2019, la Justicia tendrá los elementos servidos para vincular esos fondos con el expediente.

En diciembre pasado, el dirigente pidió declarar voluntariamente para "aclarar los hechos", aunque las fuentes de los juzgados advierten que esa instancia solo podrá darse a través de un llamado formal a indagatoria, algo que Martínez de Giorgi definirá recién cuando termine de recolectar pruebas.

TC/MSS