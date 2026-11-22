Un video alcanzó para dejar a la vista la pelea de fondo que atraviesa a la oposición cordobesa. El senador nacional Luis Juez y el diputado Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, se filmaron a bordo de un Fiat 600 para burlarse de la campaña de Rodrigo De Loredo, que recorre la provincia en un DeLorean, el auto que la saga Volver al futuro convirtió en máquina del tiempo. La broma no terminó ahí: en la grabación, los dos dirigentes invitaban al radical a subirse, pero en el asiento de atrás.

El objetivo de la puesta en escena, según la lectura que circula en la política local, era instalar el perfil de la dupla rumbo a las elecciones provinciales de 2027. El efecto, sin embargo, fue otro: en la UCR cordobesa el gesto cayó como una provocación innecesaria y reabrió una discusión que nadie había logrado cerrar, la de quién encabezará un eventual frente opositor capaz de desafiar al peronismo, que gobierna Córdoba desde hace más de dos décadas.

En el radicalismo no leyeron el video solo como una chicana personal contra De Loredo. Lo que más molestó fue el mensaje político implícito en el asiento trasero: el lugar que libertarios y juecistas parecen reservarle a la UCR en un hipotético acuerdo electoral. Para los radicales, esa jerarquía no se corresponde con lo que el partido aporta. Recuerdan que cuentan con intendentes, cuadros, militancia y una estructura territorial que se extiende por toda la provincia.

El episodio se suma a un vínculo que viene deteriorado desde hace meses. En septiembre, De Loredo había propuesto definir una candidatura única entre la UCR, el Frente Cívico de Juez y La Libertad Avanza mediante encuestas de consultoras independientes, ante la falta de acuerdo para ir a una interna. Los libertarios rechazaron la idea. Desde entonces, las conversaciones entre las partes no registraron avances, y el entorno de Bornoroni llegó a pedirle al radical que suspendiera su campaña anticipada a la gobernación como condición para sentarlo a la mesa.



Para Bornoroni, que ya se mueve como precandidato a gobernador, el desafío es ampliar su espacio. En su espacio prevén que Javier Milei visite la provincia tres veces durante la campaña, pero necesita sumar dirigentes con experiencia de gestión y presencia en el interior, justamente lo que el radicalismo tiene para ofrecer. Por eso, La Libertad Avanza busca acuerdos directos con intendentes y referentes de la UCR, aprovechando el aval que el congreso provincial del radicalismo dio para explorar alianzas.

El caso de Juez es distinto. Con una larga trayectoria electoral en la provincia, donde compitió por la gobernación en más de una ocasión, conoce de primera mano lo difícil que resulta derrotar al peronismo cordobés. Por eso, en el propio arco opositor llamó la atención que eligiera ridiculizar a un posible aliado, un gesto que podría complicar entendimientos que todavía no están cerrados.

Mientras tanto, el gobernador Martín Llaryora observa la disputa desde el Centro Cívico. En el entorno libertario especulan con que el oficialismo provincial convoque a elecciones temprano, en marzo, y por eso aceleran el armado a nivel provincial, lo que sucitó el debate.

La pregunta que dejó el video es si la oposición cordobesa está dispuesta a construir una coalición amplia para disputar el poder provincial o si la discusión quedará reducida a quién maneja y quién viaja de acompañante rumbo a 2027.