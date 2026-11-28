La alcalde de Santo Domingo, Carolina Mejía, se mantuvo al frente del ranking que midió la imagen positiva de quienes gobiernan en las capitales de Latinoamérica. La política dominicana conservó ese lugar de privilegio por cuarto mes consecutivo según el relevamiento que efectúa la consultora CB Global Data.

La imagen positiva de Mejía llegó en noviembre al 57,1%, mostrando un alza respecto del mes anterior de un 1,5%. Segundo quedó el panameño Mayer Mizrachi, quien cosechó 56,8% de opiniones favorables.

Tercera se ubica Celina Leao quien gobierna Brasilia, la capital del país vecino que es el principal socio comercial de la Argentina. Fue la que más crecimiento observó con un 7,6% de suba si se lo compara con el relevamiento anterior. Como contrapartida el que más cayó fue Diego Miranda, de San José, Costa Rica: 3,3% menos.

El cuarto puesto es para Mario Durán de San Salvador (la capital de El Salvador, con un 50,3% de imagen positiva). Quinta está Soledad Núñez, de Asunción, Paraguay, quien asumió su cargo recientemente, el 3 de noviembre, después de la remoción del presidente Santiago Peña tras el escándalo financiero del Ueno Bank.

RANKING ALCALDES CAPITALINOS DE LATINOAMÉRICA - NOVIEMBRE 2026 | Crédito: Captura

Entre ese primer pelotón también figura un argentino. Sexto se posiciona Jorge Macri. Su imagen positiva llega al 47,2%, si se suman los que calificacan a su gestión como Jefe de Gobierno porteño como "buena" (33,9%) y "muy buena" (13,3%). En octubre su imagen positiva era superior y llegaba al 48,7%. La negativa es de 49,9%.

Entre los que tienen peor imagen positiva, en el último escalón de la encuesta aparece César Dockweiler (de La Paz, Bolivia), con un 24,1% de imagen positiva, seguido por Ricardo Quiñonez (Guatemala) con un 25,7% y Pabel Muñoz (Quito) con un 32,6% de aprobación entre sus ciudadanos. En 13° lugar se ubicó Mario Desbordes (Santiago de Chile); 14° Carmen Meléndez (Caracas, Venezuela) y 15° Mario Bergara (Montevideo, Uruguay).

Jorge Macri, entre los mejores alcaldes de Latinoamérica

En cada una de las ciudades se consultó a entre 855 y 1314 personas mayores de 18 años con una probablidad de error de +/-3.1% a 3.4%. Se realizó entre el 16 y el 20 de noviembre.