El Gobierno no da por cerrada la discusión por el financiamiento universitario, pese a la media sanción que obtuvo el proyecto de Presupuesto 2027 en Diputados. La oposición logró imponer un aumento de las partidas destinadas a las casas de estudio y elevó de $7 billones a $11 billones los fondos previstos para el sector, una diferencia de $4 billones respecto de la propuesta original del Poder Ejecutivo.

La posibilidad de revertir ese resultado en el Senado aparece, de todos modos, como un escenario complejo para el oficialismo. En el entorno de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, reconocen las dificultades para modificar un artículo que fue aprobado con una diferencia de 30 votos en Diputados. "Imaginate si quieren dar vuelta algo que se aprobó con una diferencia de 30 votos", señalaron cerca de la senadora.

La estrategia oficial apunta, en primera instancia, a abrir una negociación con los bloques aliados, especialmente con los diez senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), para consensuar una modificación del artículo 11. La mesa política del Gobierno, integrada por Eduardo "Lule" Menem, Martín Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, buscará avanzar en esas conversaciones durante las sesiones extraordinarias. La intención es encontrar un punto intermedio, más cercano a los $9,5 billones, con el aval del Ministerio de Economía. Si el Senado introduce cambios, el proyecto deberá regresar a Diputados para una nueva revisión. En la Casa Rosada priorizan alcanzar un acuerdo político y evitar que la disputa termine en un veto presidencial.

Patricia Bullrich durante una sesión en el Senado de la Nación | Crédito: Pablo Cuarterolo

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El capítulo XI del proyecto concentra buena parte de la preocupación oficial. Allí quedó incorporado el incremento del financiamiento universitario que reclamaban los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Durante las negociaciones se evaluaron alternativas intermedias, pero ninguna logró imponerse y la oposición terminó consiguiendo que se aprobara el monto que reclamaba el sistema universitario.

Ante las dificultades para conseguir una modificación en el Congreso, en la Casa Rosada también miran hacia los tribunales. En algunos de los principales despachos del Gobierno esperan que antes de fin de año la Justicia se pronuncie sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y que esa resolución permita reducir el costo fiscal que implicaría sostener el incremento aprobado por Diputados.

Los reclamos de las Universidades para el cumplimiento de la Ley | Crédito: Archivo

La expectativa está puesta en la Cámara III de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que quedó en condiciones de resolver después del dictamen del fiscal general ante ese tribunal, Rodrigo Cuesta. El funcionario recomendó confirmar el fallo de primera instancia favorable a las universidades y consideró que el decreto de Javier Milei que bloqueó la aplicación de la ley sancionada por el Congreso funcionó como un "segundo veto", una herramienta que no está contemplada en la Constitución.

El dictamen fiscal representa un antecedente adverso para la estrategia del Ejecutivo. La resolución de la Cámara podría confirmar la obligación del Gobierno de cumplir con la ley de financiamiento, aunque en la Casa Rosada todavía esperan que los jueces encuentren una salida que limite el impacto sobre las cuentas públicas.

En ese sentido, una de las alternativas que imaginan en el oficialismo es un fallo que establezca una partida intermedia, similar a las propuestas que se discutieron durante el tratamiento del Presupuesto y que finalmente no prosperaron en Diputados. Esa posibilidad permitiría amortiguar el efecto del aumento aprobado por la oposición, aunque dependerá de la decisión que adopte el tribunal.

Con amplio apoyo, el Gobierno logró la media sanción para suspender las PASO y la reforma electoral pasa a Diputados

La discusión se produce en un contexto de tensión para el Gobierno, que busca sostener el equilibrio fiscal mientras intenta avanzar con su agenda legislativa. La media sanción del Presupuesto 2027 y de la reforma política le permitió al oficialismo mostrar resultados en el Congreso, pero el aumento de los fondos universitarios dejó expuesta una de las dificultades que enfrenta para ordenar las negociaciones con la oposición y sus aliados.

MSS

