La apuesta de la tercera edición argentina del Primavera Sound es agresiva. The Strokes y Gorillaz encabezan los dos días de un festival que apuesta por sonidos alternativos, cruzando rock, pop, electrónica y expresiones sonoras de avanzada. En ese diálogo florece una variedad interesante de ver: dos bandas masivas a la cabeza de una grilla variada que es una muestra –subjetiva– de la heterogeneidad de la música contemporánea. En un Club Ciudad de Buenos Aires colmado, Gorillaz tocará hoy a las 21.25, The Strokes cerrará el Primavera Sound mañana a las 22.30.

Éxito por azar. Gorillaz es un fenómeno cultural bastante único en su tipo. Damon Albarn, que ya triunfaba con la banda Blur, y el ilustrador Jamie Hewlett, cohabitaban en Londres, se habían separado de sus respectivas parejas y tuvieron la idea de inventar un grupo virtual, aprovechando que uno componía, otro dibujaba y se admiraban mutuamente. Albarn dijo varias veces que el proyecto fue un chiste, una manera de matar el tiempo. Pero la industria de la música los esperaba con otra intensidad. Con una MTV que vivía su apogeo y con los videos que ilustraban una mitología propia de tramas y subtramas ancladas en un futuro de tónica cyber punk, fueron un éxito total. Gorillaz se impuso y pasó de ser un proyecto alternativo de Albarn a uno de sus principales canales de expresión artística.

Volver a verte. La banda virtual, que se presenta con los músicos en escena y las visuales que les dan protagonismo a los personajes inventados, protagonizará un reencuentro esperado, después de más de cuatro años de ausencia de Argentina. Su última visita fue el 30 de abril de 2022 como cabeza de cartel del Quilmes Rock. Esa noche Albarn invitó a Trueno para rapear e improvisar sobre el clásico Clint Eastwood, emulando una invitación común en la performance del grupo, que ha invitado a Snoop Dog a hacer lo mismo en el Glastonbury 2010. El encuentro de Trueno con Albarn derivó en la colaboración de estudio The Manifesto”, para el último disco de Gorillaz, titulado The Mountain.

Chicos ricos. Mañana será el turno de The Strokes, acompañados por un cartel de alto vuelo que reúne a FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, underscores, Machine Girl, Mannequin Pussy, Smerz y referentes locales como Juana Molina, Santiago Motorizado y Juana Aguirre.

La banda liderada por Julian Casablancas tiene un origen casi aristocrático: el cantante y el bajista Nikolai Fraiture se conocieron el Liceo Francés de Nueva York. A su vez, Casablancas conoció al guitarrista Albert Hammond Jr en el internado Instituto Le Rosey, en Suiza. El encuentro entre el líder y el segundo guitarrista, Nick Valensi y el baterista Fabrizio Moretti fue en la escuela Dwight de Manhattan.

Estos jóvenes económicamente acomodados conectaron en sus intereses artísticos. En 2001 graban Is This It, cuyo espíritu punk alternativo es perfectamente detectado por el productor Gordon Raphael. Atrás de la voz rota de Casablancas hay melodías desgarradoras, y los arreglos dialogados de las guitarras presentan otra capa juguetona y melódica, que pronto recordó a Television y otros grupos del post punk neoyorquino de la segunda mitad de los ’70. No es que la fórmula así planteada era un gol asegurado, pero lo cierto es que con las performances en vivo y una carrera discográfica que pronto empezó a ser reconocida por la crítica y divulgada a través de los hits, The Strokes encabezó la noción de rock de la primera década de los años 2000.

Alta intensidad. Argentina conectó fuertemente con sus canciones. El vínculo es muy bien retratado en el reciente documental de Moira Memma, titulado La realidad te espera, en honor al último disco del grupo Reality Awaits. Es la historia de un amor que dejó su marca en el sonido local, canalizado a través del espíritu creativo, enamoradizo, irónico y dispuesto al coro del público argentino. The Strokes pisó por última vez el país en 2022, cuando encabezó el Lollapalooza Argentina el 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Y en el amor a distancia suele haber cuentas pendientes, con lo cual se espera una noche intensa.