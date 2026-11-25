A través de un emotivo carrusel publicado en su cuenta oficial de Instagram, Antonela Roccuzzo compartió los momentos destacados de noviembre junto a Lionel Messi y sus hijos, despertando miles de reacciones entre sus seguidores alrededor del mundo. Las primeras imágenes de la fotogalería fueron tomadas en el exclusivo entorno residencial de Fort Lauderdale y Miami, en el sur de Florida, donde la familia reside desde el desembarco del capitán argentino en el Inter Miami.

En ese escenario luminoso, rodeado de vegetación tropical, senderos privados y arquitectura minimalista en tonos claros, el álbum refleja la calma hogareña que atraviesa el clan tras una intensa temporada deportiva.

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y sus hijos | Crédito: Redes sociales

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y sus hijos | Crédito: Redes sociales

La bitácora íntima de la familia Messi compartida por Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo compartió los momentos destacados de noviembre junto a Lionel Messi y sus hijos a modo de bitácora íntima para celebrar el reencuentro cotidiano luego de los viajes del futbolista. Entre el césped impecable del predio de entrenamiento juvenil y las galerías abiertas de su casa, cada retrato documenta el acompañamiento permanente de la pareja en los partidos formativos de los tres niños.

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y sus hijos | Crédito: Redes sociales

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y sus hijos | Crédito: Redes sociales

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y sus hijos | Crédito: Redes sociales

En una de las tomas más celebradas, donde Antonela Roccuzzo compartió los momentos destacados de noviembre junto a Lionel Messi y sus hijos, se distingue el infaltable equipo de mate de cuero oscuro con bombilla metálica apoyado sobre una mesa baja de madera, sello inconfundible de las costumbres argentinas que mantienen intactas en Florida.

Detalles de las postales familiares, el entorno y los objetos presentes

En las escenas al aire libre que integran esta fotogalería, se observan con nitidez elementos propios de la rutina deportiva y recreativa de la familia en Miami. Sobre el césped verde de las canchas de entrenamiento y del jardín privado aparecen balones oficiales de fútbol, botines infantiles, botellas térmicas deportivas y reposeras de diseño neutro ubicadas junto a la piscina.

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y sus hijos | Crédito: Cedoc

Otra serie de fotografías del álbum trasladó la escena hacia una salida nocturna y un encuentro gastronómico en un exclusivo restaurante costero de Miami Beach, con vista directa a la bahía iluminada. La ambientación combina mesas revestidas en mantelería blanca, copas de cristal, luminarias cálidas colgantes y arreglos florales discretos que enmarcan el festejo íntimo del matrimonio junto a amigos cercanos.

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y sus hijos | Crédito: Redes sociales

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y sus hijos | Crédito: Redes sociales

En estas postales, Lionel Messi luce un estilo relajado con remera lisa y reloj deportivo de alta gama, mientras que la empresaria apuesta por un conjunto sastrero claro acompañado por una cartera de mano de firma internacional y accesorios minimalistas.

Finalmente, el cierre de la fotogalería reúne capturas espontáneas tomadas durante un atardecer dorado frente al canal navegable de Fort Lauderdale, con embarcaciones amarradas y palmeras recortadas contra el cielo despejado. En esas últimas imágenes, los tres hijos del matrimonio posan sonrientes con indumentaria deportiva y camisetas albicelestes mientras comparten risas con sus padres antes del inicio de las vacaciones de fin de año.

​PM