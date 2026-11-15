Guantes de Dibu Martínez se vendieron en 20 millones de pesos

El accesorio imprescindible del arquero mundialista Dibu Martínez, es decir sus guantes autografiados, fueron uno de los lotes subastados en “La Noche de la UBA” que más ayudó a que se reunieran dos millones doscientos mil dólares para lograr el objetivo central de ese evento: la compra de una plataforma robótica quirúrgica destinada al Hospital Universitario de Clínicas José de San Martín. Los guantes que donó el arquero de la Selección Argentina, pasaron a manos de una persona cuyo nombre se mantuvo en reserva, por veinte millones de pesos.

Los otros lotes del mencionado remate fueron, entre otros, una gorra firmada por el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto que se vendió en ocho millones de pesos; una camiseta de la Selección Argentina de Básquet de Manu Ginóbili, en veinte millones de pesos; y las tres camisetas de los jugadores de la Selección Argentina Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez, se subastaron juntas por quince millones de pesos.

“La tecnología de excelencia no puede ser patrimonio exclusivo de quienes puedan pagarla. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres, y la calidad de la medicina tampoco debería hacerlo”, dijo el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, en el discurso donde agradeció esta iniciativa de la UBA.

Lali, Duki, Biza...Hay otros lotes que estarán disponibles desde el jueves 19 de noviembre, en una subasta online a través de la página de Banco Ciudad. Algunos de esos objetos son una camiseta de River firmada por los jugadores del club que se consagraron campeones del Mundial de Clubes de 2022; la camiseta de Boca de Leandro Paredes, firmada por los jugadores del club; una de la Selección Argentina que usó Néstor Craviotto en 1993; un vinilo de Lali; el parlante de Bizarrap; el chaleco de Duki; el sombrero y los lentes de Abel Pintos; la armónica de Ciro Martínez; y obras de Milo Lockett, Filio Acosta del Río, Josefina Madariaga, Laura Delgado, Silvia Dotta y Paula Otegui.

A futuro. Esta primera edición de “La Noche de la UBA” se realizó en la Facultad de Derecho de la universidad pública, y la idea es realizar otras con objetivos diferentes. “La UBA es lo mejor de nosotros y todos podemos aportar. Por eso me llena de alegría ver el apoyo de recibido”, dijo Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.