La Academia Nacional de Periodismo distinguirá a Enrique Macaya Márquez con el título de Académico Honorario, un reconocimiento institucional reservado para figuras cuya labor dejó una huella profunda en la profesión. Según informó la entidad mediante la convocatoria oficial al evento, la ceremonia se llevará a cabo el próximo jueves 3 de diciembre a las 12 del mediodía en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, ubicada en Agüero 2592, primer piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La distinción alcanza al periodista a pocos días de cumplir 92 años (nació el 20 de noviembre de 1934) y en plena vigencia profesional. En la invitación difundida por la Academia, la institución lo define directamente como el "decano del periodismo deportivo argentino", un rótulo que sintetiza más de siete décadas dedicadas al análisis del juego, la docencia universitaria y la cobertura de los principales acontecimientos del deporte nacional e internacional desde la radio, la televisión y la prensa gráfica.

Este homenaje institucional se suma a una trayectoria que ostenta una marca inédita en la historia del periodismo global: 18 Copas del Mundo cubiertas de manera consecutiva entre Suecia 1958 (cuando debutó con apenas 23 años enviado por Radio Belgrano) y la disputada en 2026. Por ese recorrido ininterrumpido en las máximas citas de la FIFA, ya había recibido una distinción especial por parte de la propia entidad del fútbol mundial y de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS).

Para quienes deseen asistir al acto protocolar en el barrio porteño de Recoleta, la Academia Nacional de Periodismo habilitó la confirmación previa de asistencia a través de su correo electrónico institucional ([email protected]) y de su línea telefónica de contacto.

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Siete décadas frente al micrófono y una marca irrepetible

Formado desde muy joven en los pasillos de la radiofonía porteña (donde dio sus primeros pasos en emisoras como Radio El Mundo y Radio Rivadavia), Macaya Márquez construyó un estilo basado en la observación táctica, el rigor informativo y una simpleza que lo diferenció dentro del ambiente futbolístico. A lo largo de su carrera radial también pasó por micrófonos emblemáticos como los de Radio Continental, Mitre, La Red y Del Plata.

Su desembarco en la televisión en 1966 a través de Canal 7 abrió otra etapa fundamental en su trayectoria, que incluyó desde transmisiones de veladas internacionales de boxeo hasta la conducción de Fútbol de Primera entre 1985 y 2009. Durante casi un cuarto de siglo, su voz y su análisis dominical marcaron la agenda televisiva del fútbol argentino, consolidando un lenguaje propio para explicar las jugadas y el desarrollo de cada partido.

Autor de libros como Mi visión del fútbol (1996) y Mis mundiales: de Suecia 58 a Rusia 2018 (2018), el periodista ya había sido distinguido en 1987 con el Premio Konex, en 1997 con el Konex de Platino, en 2013 como Personalidad Destacada del Periodismo Deportivo por la Legislatura porteña y en 2024 con el Martín Fierro a la trayectoria radial. Con su inminente incorporación como Académico Honorario, la Academia Nacional de Periodismo formaliza el reconocimiento de sus pares a una carrera que atraviesa la historia moderna de los medios en Argentina.

TC/MSS