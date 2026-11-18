Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), escribió un mensaje en su cuenta oficial de X tras el triunfo de la Selección Argentina ante Costa Rica.

“Se termina el año de la mejor manera, con una goleada ante el apoyo de nuestra gente. Gracias al plantel, al cuerpo técnico, a los colaboradores, a cada dirigente que acompaña y a todos los argentinos y argentinas que alientan desde cada rincón del mundo, siempre tirando para el mismo lado”, celebró el dirigente.

Y cerró el mensaje diciendo: “Fue un 2026 maravilloso. Todos juntos”.

Tapia convenció a Lionel Scaloni para que siga siendo el técnico de la Selección Nacional, tras las del DP dudas para renovar de cara al 2030. Originalmente, su contrato terminaba a fin de año y decía sentirse “sin fuerzas” tras el Mundial.

Posteo de Chiqui Tapia sobre el triunfo de la Selección Argentina frente a Costa Rica

Las declaraciones de Lionel Scaloni tras vencer a Costa Rica

En el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, la Selección Argentina superó a Costa Rica por 7 a 0. Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa tras este triunfo y definió como “maravilloso” el recibimiento del público local, remarcando que “la cancha es espectacular y el césped muy lindo”.

Tras señalar que no cree que la gente haya “perdido el amor por la Selección”, el DT agregó que buscan “que la gente sea feliz” viendo jugar al equipo “como pasó hoy”.

Lionel Scaloni en la Selección Argentina

El DT campeón del mundo en Qatar 2022 reveló que no buscan agregar un nuevo integrante al cuerpo técnico tras la salida del ayudante de campo Walter Samuel, a quien definió como “irremplazable”.

Finalmente, Scaloni celebró el rendimiento de Nicolás Paz: “Hoy hizo un partido muy bueno, igual que ante Uruguay, y da la sensación de ser un futbolista verdadero. Estamos muy contentos con él y es para estar ilusionados”.