El viernes 13 de noviembre, Argentina perdió 1-2 con Uruguay en la cancha de Boca. Más allá de una nueva derrota con los vecinos en el el mismo escenario (0-2, 16 de noviembre de 2023, Eliminatorias Sudamericanas), que el equipo nacional pierda es una noticia. No es algo que ocurra habitualmente.

El estadio de Boca estuvo semivacío. Sólo pagaron entrada 10.000 espectadores y hubo 11.000 más, entre protocolo e invitaciones. Y este es el tema en cuestión, acaso tanto como el desarrollo y resultado del partido. Que la Selección Argentina, participante de tres de las últimas cuatro finales de Copa del Mundo, sea ignorada por la mayor parte del público, en un clásico frente a Uruguay, es llamativo. Es motivo de asombro, pero también de análisis.

Nadie vendrá a salvarnos

El precio de las entradas podría ser un motivo valedero. La entrada más barata, siempre hablando de precios oficiales, era de 95.000 pesos y la más cara, 290.000. Hay una parte de la sociedad que no puede ni soñar con pagar estas entradas. Tengamos en cuenta que, en este estado de cosas en la economía domestica, hay personas que toman préstamos en billeteras virtuales para poder hacer las compras del mes en el supermercado. Y que piensen en ir en familia a ver a la Selección, en un gasto promedio de 600.000 pesos entre entradas, viajes y alguna comida al paso, con una situación como esa, es imposible. Todo esto, está dicho sin contar reventa, venta por redes, etc. Ahí una popular puede costar entre 150 y 200 mil pesos.

Hay otros motivos, mas futboleros de estos tiempos de redes, exitismo y futbolistas - estrella. Los nuevos hinchas y el tramo no futbolero de los que le prestan atención a la Selección, no son seguidores del equipo, sino de algunos jugadores. Saquemos a Messi, de esta discusión. Es lógico que los hinchas lo extrañen, como antes se extrañó a Maradona. Y claramente, la era Post Messi, que oficialmente comenzó en este partido contra Uruguay, será difícil y requerirá de mucho trabajo del entrenador.

El hincha moderno y el no futbolero va a la cancha a ver a Dibu, Cuti, Lisandro, Rodri, Lean, Lautaro y Julián, no a la Selección Argentina. El bombardeo de publicidades protagonizadas por los jugadores los han convertido en compartimientos estancos, en agentes individuales que, de algún modo y en la cabeza de los hinchas de redes sociales y los que no consumen habitualmente el fútbol, los separan del equipo. No reaccionan ni siquiera ante un partido contra Uruguay. No les interesa la historia ni la rivalidad ni que el equipo nacional llevara muchos tiempo sin enfrentar a un rival decente en amistosos. Es cierto y no se escapa que no está más Messi y que Leo no está lesionado ni suspendido, sino que ya no volverá, se retiró del cuadro celeste y blanco. Es entendible que una familia del interior de la Argentina no quiera asumir el gasto de un viaje a Buenos Aires para ver un partido en el que no juega Messi, porque también es comprensible —aunque injusto con la camiseta— que haya hinchas exclusivamente de Messi, no importa donde juegue.

El Papa y la Argentina que quisiéramos ser (y nunca fuimos)

Lo que realmente asombra del futbolero de estos tiempos es que no lo atraiga un partido contra Uruguay. En las redes sociales, alguno deslizó que todavía dura la decepción por la final perdida y la forma en la que se perdió y otros todavía siguen con la ridícula teoría del complot contra Argentina lanzada por dos streamers trasnochados y en búsqueda desesperada de vistas para sus canales. O sea, se buscaron todo tipo de excusas para no ir. El futbolero de hoy no le da valor a un partido contra Uruguay. No entiende que, aunque la actuación de la Celeste en el Mundial no haya sido buena, Uruguay sigue teniendo jugadores provenientes de las ligas mas importantes del mundo y que las trajo a Buenos Aires para encarar el partido con seriedad.

Esto es lo preocupante. Que el futbolero moderno no distinga un amistoso contra Zambia de uno contra Uruguay, que un señor no futbolero, nostálgico de Maradona y Kempes, insista con que el equipo fue para atrás en la final contra España y “castigue” a la Selección no yendo a la cancha. Habría que sumar a los hinchas de River, que no van a La Bombonera ni a punta de pistola. Este fenómeno de camisetas nacionales supera largamente cualquier interés por la Selección Argentina. En otros tiempos, jamás la hinchada de un club hubiese copado el ambiente como hizo la 12 el viernes pasado, acallando algún tenue grito contra Tapia y gritando por Boca (y no por la Selección) toda la noche.

Fue una noche rara. Compartí platea con alguien que se definió como hincha de Racing, pero nunca va a verlo, matrimonios con hijos chiquitos que practicaron una especie de “conducta de cancha” insultando al árbitro y a los jugadores rivales sin que nada lo justificara, cuatro adolescentes que se levantaron a los 35 del primer tiempo para ir a comprar unos ricos panchos y gaseosas, molestando a todos los que estaban en la fila atentos al partido. En el fútbol que conocimos, nadie se levantaba hasta el entretiempo. Eso de apurarse para llegar primero a la fila para el pancho es una horrible costumbre de estos tiempos, importada de mundiales y Copas América estadounidenses.

Los Milei aceleran con su obsesión

Obviamente, como la culpa siempre la tienen los otros y nunca yo, la culpa la tiene la cancha de Boca, que queda lejos, que no es la cancha de la Selección, que es la cancha de Tapia, que queda a trasmano. Sin embargo, La Bombonera fue testigo de grandes partidos de Argentina, en eliminatorias y en compromisos internacionales, a lo largo del tiempo. El problema es que desconocen la historia, por eso no van a ver un partido con Uruguay. No saben, no entienden.

La Selección Argentina no se terminó con el retiro de Diego, ni se va a terminar con el adiós de Messi. Ser hincha de los jugadores y no de la Selección, es un error. Eso va a llevar a lo que está sucediendo, que sólo les interese el equipo en Mundiales y Copas América, si es que arranca bien. No se escapa que el esquema de eliminatorias, en las que entran 7 de 10 equipos, le quitó cualquier tipo de tensión competitiva a los partidos clasificatorios para el Mundial, pero si se pintan la cara en la Copa del Mundo, si usan camisetas de Messi o de Dibu, debería importarles siempre la Selección.

Ahora viene un partido contra Costa Rica en Córdoba, que tampoco despierta demasiadas pasiones, aunque ya va a estar Dibu Martínez en la formación titular. La gente “no está apurada por consumir”, según la estúpida razón que el Ministro Luis Caputo le dio a Eduardo Feinmann en Radio Mitre, pero, en realidad, el plan económico de este mismo personaje el que les quitó la chance de gastarse unos pesos en ver a la Selección. Esta es una razón atendible, pero no es la única.

Hay otras que tienen que ver con algo igual de doloroso, que es el desapego y el desinterés por una camiseta que todos queremos con devoción desde chicos y que ahora, parece, dejó de ser todo lo importante que era, cuando el fútbol y sus hinchas tenían un lazo indestructible.

IC