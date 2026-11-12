El Papa y la Argentina que quisiéramos ser (y nunca fuimos)

Otra vez los argentinos en la calle. Hace unos meses fue por la remontada contra Inglaterra en el Mundial de fútbol. Hoy, por la visita del Papa León XIV. Aunque una misa y un partido despiertan emociones distintas, en ambos casos la Argentina se siente por un rato en el centro del mundo. Su lugar preferido.

Sin embargo, mientras una multitud acompaña al Papa, el país se identifica cada vez menos con la Iglesia que lidera. En 1984, el 80,5 % se declaraba católico, según la Encuesta Mundial de Valores. Hoy, Latinobarómetro registra un 55 %. Según el Pew Research Center, en 2024 solo el 19 % de los argentinos dijo asistir a un servicio religioso al menos una vez por semana. Los números son aún más bajos entre los jóvenes. La caída continuó incluso durante el pontificado de un Papa argentino.

Más allá de las estadísticas, para los católicos, encontrarse con su líder espiritual es una alegría que se explica por sí sola. Esa emoción desborda los tironeos políticos y contagia incluso a quienes no comparten la religión. Además, la llegada de León XIV cierra en parte la incomodidad por el viaje que Francisco nunca hizo.

Aunque una misa y un partido despiertan emociones distintas, en ambos casos la Argentina se siente por un rato en el centro del mundo"

El problema empieza cuando aparece el afán de unanimidad. En días como estos cuesta distinguir dónde terminan el Estado y su mundo corporativo y dónde empieza la sociedad civil. Es que el círculo rojo insiste en interpretar a León XIV con las mismas claves que usaba para su antecesor. Pero Francisco buscaba conscientemente incidir en la política argentina. Ahí están el rosario a Milagro Sala, su condescendencia con Cristina Kirchner, las caras largas con que recibía a políticos no peronistas y los centenares de dirigentes que colocó en listas electorales y puestos varios.

Con León XIV eso ya no pasa. Ahora son los políticos y los periodistas locales quienes buscan obsesivamente en cada frase Papal un guiño a los propios o un reproche a sus adversarios. Cada cual lo acomoda a su pelea del día. Lo cierto es que Robert Prevost llega con una saludable distancia respecto de nuestras disputas, una distancia que Bergoglio no quiso tener.

En la Universidad Católica, el Papa dijo que la economía debe estar al servicio de la persona. En el VIP de la misa, muchos se entusiasmaron con esas palabras. Al fin y al cabo, llevan más de veinte años comprobando las ventajas de tener la economía a su servicio personal.

La frase pasó de una pantalla a otra como si acabara de salir de una galletita de la suerte. Es más fácil averiguar a quién supuestamente quiso aludir el pontífice que preguntarse qué se hizo para que la economía estuviera al servicio de alguien en este país.

En el primer semestre de 2024, la pobreza trepó al 52,9 % y, entre los chicos, superó el 67 %, según UNICEF. La inflación superó el 210 % anual y el PBI seguía por debajo del de 2011. Más de una década de estancamiento. Ese mismo año, Rosario, golpeado por la violencia de los clanes narco, registró 261 víctimas de homicidio. Ni hablemos de la corrupción y los nuevos millonarios.

Todo eso pasó hace muy poco, en el mismo país que hoy se felicita por cuánto le importa el prójimo. El buenismo coyuntural sirve para dar lecciones morales y, de paso, intentar borrar de la memoria colectiva el desastre que hicieron en las últimas décadas. Difícil conciliar esa pretensión con el Evangelio, que pide juzgar a cada uno por sus frutos.

Hoy como ayer, la mayoría de quienes salen a la calle trata de vivir un momento histórico y encontrarse con un Papa que quiso venir a la Argentina a hablar de su fe.

Estos días festejamos en las calles el país que quisiéramos ser y que nunca fuimos. Queremos reconocernos en los ideales que nos movilizan, en las palabras que nos motivan, en la unanimidad de las buenas intenciones, en lo hermosos que podemos ser, aunque sea por un rato.

Como Cenicienta, ya sabemos que a medianoche se acaba la ilusión.

*Dr. en Procesos Políticos Contemporáneos, profesor e Investigador (Universidad de Buenos Aires)