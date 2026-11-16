Nadie vendrá a salvarnos

Gran parte de la dirigencia nacional se fue a dormir tarde el martes 3, mirando cómo el mapa de Estados Unidos se teñía de azul, igual que quien mira un partido ajeno con la camiseta puesta. Los demócratas recuperaron el Congreso y acá hubo festejos discretos, alguna sonrisa de alivio en las redes, como si un Capitolio que le ponga límites a Trump fuera a devolverle el poder adquisitivo a un jubilado de Lanús o trabajo a una pyme de Rafaela.

No va a pasar.

Los demócratas son otra versión de la misma gestión imperial. Fue con Biden en la Casa Blanca que la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, recorría la región hablando del triángulo del litio como asunto de seguridad nacional estadounidense. El litio, el cobre, el agua dulce y el Atlántico Sur, en boca de un demócrata o de un republicano, siempre van a sonar a algo que les corresponde.

Días después llegó León XIV, invitado por el mismo presidente que supo llamar a Francisco representante del maligno en la tierra. Y otra vez la esperanza depositada en una homilía, en una frase sobre los pobres que se pueda recortar y viralizar contra Milei. La palabra del Papa puede incomodar al poder un rato, puede incluso consolar. Pero no organiza a nadie (tampoco es su trabajo, digamos).

Y después está Brasil. Lula ganó su cuarto mandato con el 51,76% y ya hay quienes andan con el cuaderno abierto, tomando apuntes, buscando la receta. El frente amplísimo, un conservador en la fórmula. Y WhatsApp. Habría que mirar mejor. Lula perdió la primera vuelta contra el hijo de Bolsonaro y ganó la segunda por algo más de cuatro millones de votos, mientras Sergio Moro, el juez del lawfare, se quedaba con la gobernación de Paraná.

Brasil sostuvo a su dirigente, no derrotó a la derecha. Y lo hizo con un líder de ochenta y un años construido en décadas de organización obrera, que no se importa ni se copia, empujado por una movilización militante como pocas veces se vio en ese país.

Esa es la única lección brasileña que sirve. Lula existe porque hubo un PT y los movimientos sociales y CUT que lo bancaron preso.

Hay una pereza política en todo esto. La búsqueda de pases mágicos, de actores externos que vengan a resolver lo que nosotros no resolvemos. Una dirigencia acodada en el balcón, esperando que el adversario se caiga solo.

Y el adversario no se cae solo.

Lo que no se milita no produce cambios políticos. Ni el 17 de octubre ni la Resistencia ni el Cordobazo ni el 2001 bajaron del cielo.

Poco podemos esperar de una dirigencia que a esta altura no logró ordenar sus problemas ni ofrecer una alternativa real al saqueo. Tuvieron tiempo. Tuvieron votos. Prefirieron administrar la derrota con prolijidad de escribanía.

Conducir es una obligación y no se delega. Es proponer un programa de ruptura con la lógica neoliberal y de recuperación de soberanía, con medidas que tengan nombre y apellido. Investigar la deuda con el Fondo en lugar de pagarla con hambre, poner los recursos estratégicos bajo control nacional, recuperar el comercio exterior y la vía navegable troncal, democratizar una justicia que funciona como partido político.

Si la dirigencia no lo hace, habrá que hacerlo igual, desde las organizaciones, los sindicatos, los barrios y las aulas, sin pedir permiso.

Nadie va a venir a salvarnos. Ni de Washington ni de Roma ni de Brasilia.

*Dirigente político, Lic.en Comunicación social (UNLP)

MM