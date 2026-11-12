Lo sagrado y lo profano

La llegada del Papa León XIV a la Argentina expuso un abismo entre la dimensión religiosa como sentimiento ante el utilitarismo político de una élite. La realpolitik opera fuera de la subjetividad del creyente. Mientras millones de fieles se movilizaron inspirados por una fe genuina que busca consuelo a la crisis, la corporación local se prepara ahora para desmenuzar los hechos bajo la ventaja partidaria. Este contraste, sin duda, define el verdadero campo de batalla cultural y espiritual que atraviesa a nuestro país. Por un lado, la trascendencia y la mística; por el otro, la especulación electoral.

En una órbita estrictamente pastoral, esta visita representa un acontecimiento de esperanza. Para el ciudadano de a pie, aquel que padece la falta de un horizonte claro, León XIV no funciona como un actor geopolítico (aunque lo es), sino como el representante de valores más elevados. Su llegada ha reactivado una piedad popular que históricamente, y ante las tinieblas del presente, ha servido como recurso último de sentido. La devoción, la oración comunitaria y el encuentro litúrgico operan en un plano de conciencia numinosa, hacia un contacto con lo sagrado, donde la dignidad humana se defiende desde el Sermón de la montaña y no desde una plataforma de campaña. Para la fe, el Papa viene a confirmar el camino de los justos; no a bendecir candidatos.

La miopía reduce lo importante a la estrechez de la disputa doméstica, transformando una oportunidad de unidad nacional en una nueva excusa para profundizar el conflicto"

Sin embargo, al cruzar la frontera del ámbito político, todo se sumerge en la oscuridad de las interpretaciones profanas y la manipulación mediática. En este terreno, la dirigencia —incapaz de generar consensos propios— busca desesperadamente instrumentar la figura papal.

Sus gestos, la duración de sus audiencias, el tono de sus homilías y hasta los adjetivos que utilice en sus discursos públicos serán confiscados por la exégesis y por la lógica de los bandos para la cruel confrontación.

Esta preocupante miopía reduce lo importante a la estrechez de la disputa doméstica, transformando una oportunidad de unidad nacional en una nueva excusa para profundizar el conflicto.

La tragedia de esta dualidad radica en que la política local parece incapaz de comprender la gratuidad del mensaje. Mientras que el Papa León XIV representa una mirada moral a largo plazo basada en la justicia social y la concordia institucional, la casta solo entiende de transacciones inmediatas y de capitalización de imagen. La fe une y convoca desde la vulnerabilidad compartida; el poder fragmenta y etiqueta para asegurar su propia ambición. El abismo es interior, y es además conceptual: el pastor habla del cuidado, mientras que “los lobos” buscan en sus palabras losinsumos necesarios para conservar sus privilegios.

El verdadero logro de esta visita histórica dependerá de cuál de los dos espacios logre prevalecer en el ánimo social. Si la experiencia del viaje queda secuestrada por la agenda de los grupos dominantes, la Argentina habrá perdido una oportunidad única para reflexionar sobre su destino. Pero si el pueblo logra blindar su vivencia frente a la manipulación de la dirigencia, la dimensión religiosa se impondrá como ejemplo de madurez.

León XIV no vino a arbitrar la miseria de la política local; vino a interpelar la conciencia de una nación. Separar el ruido del poder del silencio de la fe no solo es un desafío presente, sino una manera ontológica para que demostremoslo que somos como sociedad.

*Teólogo, filósofo y ensayista