Los Grammy Latinos fueron dominados por los argentinos con Milo J como líder

La reciente noche de los Grammy Latinos fue diferente a las de ediciones anteriores. Si se tienen en cuenta el número de premios ganados por los diferentes artistas, los argentinos dominaron el podio cuyo puesto máximo mereció Rosalía. Con su álbum Lux, la cantante española se llevó cinco gramófonos –el formato de los premio–y fue la más premiada de los Grammy Latinos 2026.

Pero con cuatro galardones y siete nominaciones, se posicionó en el segundo puesto Milo J. Este cantante de 20 años, nacido en el conurbano bonaerense –en Morón–, y que está de gira mundial desde diciembre de 2025 con su álbum La vida era más corta, vivió su gran noche. Incluso, lo ubicaron en primera fila junto a su madre Aldana Ríos –abogada y manager de su hijo–, y la misma Rosalía. Así, Milo jo subió a buscar sus gramófonos por Mejor Interpretación Urbana, por Gil, la canción que grabó con Trueno; Mejor Diseño de Empaque, por el álbum La vida era más corta; y por dos de las categorías que más cotizan en los Grammy, Grabación del Año, que en el caso de Milo J fue por Niño, que como dijo desde el escenario “es la canción que hoy en día más orgulloso estoy de las que hice”, y Mejor Álbum del Año por La vida era más corta.

Con Milo J, sumaron tres premios para Argentina Paco Amoroso y Ca7riel, uno Bizarrap, otro más ganó Fito Paéz –ausente en la ceremonia–, y finalmente, y por tercera vez, el Quinteto Astor Piazzolla, se llevó también uno como Mejor Álbum de Tango.

Nervios y sorpresa. “Es un orgullo para mí estar acá, compitiendo con grosos de la música y de la industria”, dijo Milo J en una de las cuatro veces que subió al escenario buscar un galardón. “Y la verdad que le den un premio a la grabación del año a un chamamé, creo que dice mucho de hasta dónde es capaz de llegar este álbum y el folclore en general”. Y con ese tono de voz algo grave pero con la frescura de un artista que a los 20 años atraviesa un muy buen momento profesional, Milo J habló de su arte. “Creo que todo tipo de música es política, ya sea una canción de trap o sea música folclórica; creo que de una u otra manera es política, y creo que mi generación viene a dar un mensaje directamente político también”.

En la previa de la ceremonia propiamente dicha, dio entrevistas en la alfombra roja y confesó que estaba a la ve contento y nervioso por las muchas nominaciones que había recbido. También aseguró que en abril de 2027 actuaría en el Festival Coachella (en Estados Unidos), y se mostró gratamente sorprendido cuando una periodista de Billboard le informó que allí también estaría Los Pibes Chorros, banda musical que como Milo J surgió en el conurbano; este caso en Berazategui.

Doble actuación. La participación de Bizarrap en los Grammy tuvo dos partes. Primero, fue elegido para abrir el segmento dedicado a Daddy Yankee como Persona del Año por sus treinta años de trayectoria. Y lo hizo interpretando la misma con la que ganó el Grammy 2026 a la Mejor Canción Urbana, la BZRP Music Sessions, Vol. 0/66 junto al mencionado cantante portorriqueño. Esa sesión fue compuesta por ellos dos junto con Santiago Alvarado. El otro momento fue para su premiación.

“El formato de las BZRP Music Sessions siempre buscó darles entidad y espacio a los artistas, sin importar si están empezando o si ya están consagrados”, dijo luego de la ceremonia el productor argentino. “Siento que eso es lo más importante que conseguí hasta ahora como productor, y lo que voy a seguir buscando, más allá de cualquier premio. Sigamos abriéndoles las puertas a los artistas jóvenes, siempre”.

Con estos cinco Latin Grammy, Bizarrap reafirma su lugar entre los productores más influyentes del mundo. A eso se suma el reconocimiento de la crítica especializada que lo ubicó como uno de los artistas más importantes de su generación.

Trap, tango y pop. Menos locuaces pero más elásticos corporalmente, Ca7riel y Paco Amoroso agracedecieron a su equipo, al público, y con un ¡Viva Argentina! cerraron sus dos ascensos al escenario para retirar sus dos Grammy por Mejor video en formato largo: Free Spirits (The Film), y por Mejor Álbum de rock latino o alternativo, por Papota, respectivamente.

Por su parte, Darío Vaccaro, productor del Quinteto Astor Piazzolla se emocionó por el Grammy al Mejor Álbum de Tango, por Le Grand Tango. El quinteto está de gira y por eso no participó de la ceremonia que, para ellos, no es desconocida ya que en 2019 y en 2023, también ganaron estos premios latinos.Quien también estuvo ausente para retirar su gramófono fue Fito Páez,el número catorce de su carrera. Este 2026, lo ganó en la acategoría Mejor Álbum de Rock por su disco Shine.

La reina de la noche

Rosalía y Milo J triunfaron en la 27ª edición de los Grammy Latinos, la noche más importante de la música en español y portugués.

Rosalía, que abrió la gala con un popurrí que juntó sus éxitos La perla, Dios es un stalker y La rumba del perdón”, llegó a la ceremonia como una de las favoritas con siete nominaciones, mismo número que Milo J. Su Lux (Complete Works fue reconocido por la Academia Latina de la Grabación como el álbum del año, el galardón más importante de la noche.

Más temprano, La perla, que canta junto al trío Yahritza y Su Esencia, se coronó como la Canción del año. “Es un honor estar aquí recibiendo esto”, dijo Rosalía al recibir el codiciado gramófono.

“Para todas las personas que me dijeron que no valía, o que mi música era demasiado rara, gracias a no haberlos escuchado un carajo ahora estoy ganando estos premios”, celebró Rosalía.

La composición le dio además el Grammy a Mejor Canción Pop, mientras que su producción le rindió igualmente el premio a la Mejor Ingeniería de Grabación y al Mejor Álbum Alternativo. Y además conquistó el gramófono a Mejor Video en formato corto por el famoso Sauvignon Blanc.