El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) dijo este viernes que decidió retirarse tras el Gran Premio de Japón y antes del de Indonesia, y que la única persona que lo sabía era su hermano Alex Márquez, tras asumir una situación física y mental muy al límite por el desgaste del brazo derecho y el temor a nuevas recaídas de la diplopía.

En el marco del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, Márquez explicó por qué tomó la decisión de poner fin a su carrera deportiva tras revalidar el título en Portimao (Portugal).

"A veces no necesitamos tener ninguna razón, a veces necesitas entender cuál es la situación, pero es verdad que la situación este año ha sido muy al límite. Mi decisión la adopté después de Motegi, en un momento de calma, tras un par de carreras pensándolo y no cuando estás lesionado o en el pico de adrenalina. Estaba decidido entre el Gran Premio de Japón e Indonesia, ahí es donde lo decidí", relató.

El piloto nacido en Cervera (España) ha precisado que decidió comunicar la retirada este viernes porque necesitaba centrarse en pelear por el campeonato hasta el final.

"Decidí anunciar hoy mi retirada porque era la única manera, la única oportunidad de luchar por el campeonato este año. Para mí, hablar de la retirada era quitarme energía. La decisión ya estaba hecha. Hubiese finalizado con éxito o de una manera con menos éxito, ya estaba tomada la decisión", detalló.

"En otras ocasiones, como en 2023, hablaba con mi entorno porque tenía dudas y necesitaba ayuda, pero esta vez estaba plenamente convencido de mi decisión y no estaba abierta a discusión, independientemente de si ganaba, finalizaba segundo o tercero", expuso Márquez.

Sobre quién conocía sus planes y cómo se organizó el anuncio, contó los tiempos con su familia, su equipo y la forma en que mostró los carteles. "La única persona del mundo que lo sabía era mi hermano Alex porque siempre he confiado en él y tenemos una relación muy especial; él sabe a la perfección cómo entrenamos y cómo he sufrido. Mi padre lo supo el miércoles por la tarde y mi madre esta mañana, hace apenas una hora, mientras que Gigi y Ducati lo conocieron anoche", relató.

Respecto a la elección del escenario, el piloto aclaró que Valencia no fue una decisión premeditada sino una coincidencia del calendario y del desenlace del título. "No lo he elegido yo, se ha dado Valencia. El domingo en Portimao no sabía ni pilotar, porque si no cerraba el campeonato no se anunciaba este fin de semana y se habría anunciado en casa. Poder hacerlo en un gran premio de casa, en Valencia, donde he pilotado tantas veces, me ha dado tantas alegrías y me ha dado campeonatos, lo hace más especial".

Marc Márquez: el desgaste físico, la diplopía y el miedo

Márquez agradeció a Ducati --con quien firmó un contrato en marzo de dos años-- la comprensión ante su estado físico y admitió que una nueva intervención en el brazo derecho alteró sus previsiones.

"Cuando firmé el contrato en marzo, como siempre, estaba superoptimista y no esperaba tener otra cirugía en el brazo derecho que me dejara aún más dificultades y con mayor debilidad en el brazo fruto de esta intervención. He sido siempre un luchador, he intentado sacar el 100% en todas las situaciones y he entregado mi cuerpo al mundo, pero llega un momento en que somos humanos y la mente a veces dice basta; tengo que escuchar a mi mente y frenarla antes de que mi cuerpo acabe de frenar", explicó.

El catalán reconoció abiertamente haber sentido miedo y respeto por el riesgo físico derivado de sus problemas de visión doble. "Puedes trabajar, puedes luchar, soy un luchador, pero hay otra cuestión, y es que estoy asustado y he empezado a sentir el miedo. No es miedo a las motos, no es miedo a la velocidad; es el respeto que me ha causado la lesión de la diplopía, de la que nunca se habla".

Y continuó: "Después del Gran Premio de Indonesia, aparte de la lesión en el brazo, volví a tener diplopía, visión doble, durante solo 48 horas, y después del Gran Premio de Francia, en Le Mans, volví a tener visión doble solo durante 12 horas. En esas dos ocasiones pude recuperarme bien, pero si el impacto es más grande, ¿qué pasa? No lo sabe ni el doctor ni yo".

Ese escenario, según dijo, condicionó su manera de pilotar y gestionar los riesgos en la recta final del campeonato. "Ha sido una de las razones principales por las que iba controlando el riesgo y por las que me he caído menos de lo normal en mi carrera deportiva en esta segunda parte de la temporada. Era la razón por la que estaba tan serio y tan concentrado los fines de semana para evitar riesgos".

"Somos humanos y a veces estamos pilotando ahí fuera al 100% y la pasión y la adrenalina están ahí; soy rápido, me siento competitivo, pero a veces tienes que baremar y encontrar ese equilibrio entre el riesgo y la compensación que te reporta, y ahora mismo no era el momento de ir a por un título más", reflexionó Márquez.

"No sé qué me deparará el futuro ni cuál será mi rol exacto"



De cara a su futuro inmediato y a su vida fuera de la competición, Márquez señaló que aún necesita tiempo para asimilar el cambio y que no puede pasar de golpe de un ritmo máximo a cero. "No sé qué me deparará el futuro ni cuál será mi rol exacto, y no puedes pasar de 100 a 0. Soy un apasionado de las motos, del entrenamiento y del deporte, y voy a continuar manteniéndome en forma, disfrutando de Barcelona y estando cerca del campeonato porque mi hermano Álex sigue compitiendo y es la persona más importante de mi vida", expresó.

El piloto describió además cómo vivió este tramo intermedio entre la decisión, los rumores y la celebración del título en Portimao. "He podido lidiar con ello porque nadie lo sabía, tan solo Álex. Recibí el mensaje de una leyenda de MotoGP que me dijo que le prometiera algo a mi cuerpo para sacar el extra necesario, y le prometí que sería la última vez en Indonesia o en Phillip Island; mis resultados cubrían el sufrimiento interno y mantuve la concentración", ha detallado.

Sobre cómo le gustaría que le recordaran y qué valora más de su trayectoria, dijo que sería en su entrega y en su evolución personal desde que debutó en el Mundial con 15 años: "Me gustaría que me recordaran como un piloto entregado, entregado a la causa. Siempre he dado mi 100%, he entregado mi cuerpo a las motos y he intentado ser lo más profesional posible con todos mis equipos para ganar".

Al repasar tres momentos especiales de su carrera y el impacto en la afición, pidió transformar la tristeza de las gradas en una celebración compartida. "Para mí son especiales 2013, mi primer año y primer título como novato con el Repsol Honda; 2025, porque sentí de nuevo algo como un primer título y compartí podios y dobletes con mi hermano Alex, y este fin de semana en Valencia, que vivo muy intensamente. En mi vida personal soy más sentimental a los 33 años, pero en pista sigo en modo 'killer'".