El anuncio de Marc Márquez este viernes 27 de noviembre de 2026, al inicio de los entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, cerró una era irrepetible en el motociclismo.

El piloto español anunció por sorpresa su retirada del motociclismo durante la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, mediante una serie de cartulinas difundidas en los canales oficiales del campeonato en las que comunicó que esta será su última carrera.



La única persona que lo sabía era su hermano Alex Márquez, tras asumir una situación física y mental muy al límite por el desgaste del brazo derecho y el temor a nuevas recaídas de la diplopía.



A lo largo de su breve carrera, Márquez dejó atrás a Valentiro Rossi (nueve coronas en total frente a las diez del catalán), con quien protagonizó una de las rivalidades más apasionadas del motociclismo moderno. También logró igualar el récord histórico de Giacomo Agostini.

Marc Márquez | Crédito: MotoGP

Márquez cosechó, en total, ochenta victorias en la categoría reina desde su triunfo en Malasia en 2006. Un recorrido glorioso atravesado por infinidad de caídas en el Mundial y por un largo historial de problemas físicos. Tras sufrir una diplopía en una caída en Malasia en 2011, que requirió cirugía, y fracturarse el peroné derecho entrenando en 2014, encadenó luxaciones y operaciones en los hombres en 2018 y 2019. En 2020, una grave fractura de húmero en España derivó en varias cirugías. En los años siguientes, ocurrieron nuevas fracturas en la mano derecha y el pie izquierdo.



A los 33 años, el piloto español se despide con un patrimonio estimado en 80 millones de euros.

Lejos de las excentricidades habituales de otras estrellas del deporte motor, la gestión financiera del oriundo de Cervera combinó contratos históricos con fábricas oficiales y acuerdos comerciales globales. A esto sumó una estrategia patrimonial conservadora enfocada en bienes raíces y representación de talentos.

La rentable carrera de Marc Márquez: contratos récord y el peso de los patrocinadores

Al anunciar su retiro este 27 de noviembre, Márquez agradeció a Ducati --con quien firmó un contrato en marzo de dos años-- la comprensión ante su estado físico y admitió que una nueva cirugía en el brazo derecho alteró sus previsiones.

La base de la fortuna de Márquez se cimentó durante su extensa etapa en el equipo oficial Repsol Honda, donde llegó a percibir salarios base de 19,5 millones de dólares por temporada en su punto más alto, de acuerdo con Salary Sport. Tras su paso por Gresini y su posterior salto al equipo oficial Ducati Lenovo, su salario base para la temporada 2026 rondó los 18 millones de dólares anuales, consolidándolo como el piloto mejor remunerado de la parrilla.

Sin embargo, una porción decisiva de sus ingresos provino de fuera de la pista mediante acuerdos de derechos de imagen. A lo largo de casi dos décadas en el Mundial, Márquez construyó una cartera de patrocinios de primer nivel con marcas globales como Red Bull, Estrella Galicia, Allianz, Oakley, Shoei y Alpinestars, contratos que le reportaron decenas de millones de euros adicionales.

A diferencia de otros deportistas que diversifican en activos de alto riesgo, Márquez volcó buena parte de su liquidez en el sector inmobiliario. En 2022 adquirió una residencia de 1.300 metros cuadrados y siete habitaciones en la exclusiva urbanización de La Finca, en Madrid, propiedad valuada por el propio piloto en aproximadamente 10 millones de euros que compró al exfutbolista Mariano Díaz.

Ese mismo año dio el salto al mundo empresarial al cofundar en Madrid la agencia de representación Vertical Group junto a su hermano Álex Márquez y Jaime Martínez Recasens. La firma gestiona las carreras de atletas y creadores de contenido digitales, entre los que destaca el español Máximo Quiles, flamante campeón mundial de Moto3 en 2026.

Relojes de premio y un garaje sin ostentación

A lo largo de casi dos décadas en el Mundial, Márquez construyó una cartera de patrocinios de primer nivel con marcas globales como Red Bull, Estrella Galicia, Allianz, Oakley, Shoei y Alpinestars, contratos que le reportaron decenas de millones de euros adicionales.

La prensa europea suele poner la lupa sobre el estilo de vida de los campeones del mundo, destacando su relación con la modelo e influencer Gemma Pinto y su amplia colección privada de relojes Tissot, obtenidos en su mayoría como premio oficial por sus pole positions en el campeonato. Sin embargo, Márquez siempre mantuvo un perfil sumamente austero respecto a los automóviles de lujo.

En entrevistas previas a su retiro, el piloto contó que apenas compró dos autos deportivos en su vida y que terminó vendiendo ambos por falta de uso. Adquirió un Porsche 911 Turbo S del que se deshizo con apenas 4.000 kilómetros porque le daba vergüenza conducirlo por la calle, y posteriormente vendió un Audi RS6.

Su verdadero gasto en vehículos estuvo siempre orientado exclusivamente a su preparación física y el entrenamiento diario. A lo largo de su carrera invirtió en furgonetas equipadas para viajar a los circuitos, decenas de motos de motocross y bicicletas de alta gama Specialized, herramientas con las que sostuvo su dominio en la élite hasta el día de su despedida.

Marc Márquez al anunciar su retiro a los 33 años: "He empezado a sentir el miedo"

En entrevistas previas a su retiro, el piloto contó que apenas compró dos autos deportivos en su vida y que terminó vendiendo ambos por falta de uso.

Al anunciar su retiro este 27 de noviembre, Márquez agradeció a Ducati --con quien firmó un contrato en marzo de dos años-- la comprensión ante su estado físico y admitió que una nueva cirugía en el brazo derecho alteró sus previsiones.

"Cuando firmé el contrato en marzo, como siempre, estaba superoptimista y no esperaba tener otra cirugía en el brazo derecho que me dejara aún más dificultades y con mayor debilidad en el brazo fruto de esta intervención. He sido siempre un luchador, he intentado sacar el 100% en todas las situaciones y he entregado mi cuerpo al mundo, pero llega un momento en que somos humanos y la mente a veces dice basta; tengo que escuchar a mi mente y frenarla antes de que mi cuerpo acabe de frenar", dijo.

El piloto reconoció abiertamente haber sentido miedo y respeto por el riesgo físico derivado de sus problemas de visión doble: "Puedes trabajar, puedes luchar, soy un luchador, pero hay otra cuestión, y es que estoy asustado y he empezado a sentir el miedo".

"No es miedo a las motos, no es miedo a la velocidad", explicó; "es el respeto que me ha causado la lesión de la diplopía, de la que nunca se habla. Después del Gran Premio de Indonesia, aparte de la lesión en el brazo, volví a tener diplopía, visión doble, durante solo 48 horas, y después del Gran Premio de Francia, en Le Mans, volví a tener visión doble solo durante 12 horas. En esas dos ocasiones pude recuperarme bien, pero si el impacto es más grande, ¿qué pasa? No lo sabe ni el doctor ni yo".

(ds)