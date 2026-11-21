En el día en que a Juliana A wada la adjudicaron no uno sino dos novios –uno de los señalados sigue hasta sin entender porque lo incluyeron como tal–, Mauricio Macri apareció con su pareja Dolores Teuly en la gala anual de la Fundación Teatro Colón. Una entidad que antes de ser presidida por el ¿ex? gremialista Dante Camaño –cuñado del también gremialista Luis Barrionuevo, y hermano de la exdiputada Graciela Camaño, estuvo al mando de Teresa de Bulgheroni.

En esta gala, suele estar presente el jefe de gobierno porteño, en este caso, correspondería su lugar en la mesa central a Jorge Macri. Quizá el vipgate papal dejó lejos de este tipo de escenarios –por un prudencial tiempo–al primo de Macri y a su mujer María Eugenia Ludueña. Y ese espacio lo ocupó el expresidente y su actual pareja.

Misionero. El personaje que soprendió porque hace tiempo no estaba presente fue Ramón Puerta, el exgobernador de Misiones y ¿ex?socio comercial de la familia a punto tal que en los años 90 hasta Mauricio Macri una vez fijó domicilio en Posadas, en una propiedad adjudicada a Puerta. También dicho político supo prestarle a Mauricio el departamento que tiene en París.

Ellos dos, más Dolores Teuly, Danta Camaño, Melissa Elías y Jorge Di Lello –vicepresidenta y secretario del fundación mencionada–, Hernán Lombardi, entre otros, ocuparon la mesa principal.

Homenaje. La gala propiamente dicha estuvo conducida por el actor Michel Noher, y ambientada por Javier Pita, con una propuesta inspirada en la puesta de Los Cuentos d’Hoffmann que hizo Eugenio Zanetti –fallecido en septiembre último– en el Colón. Le tocó a Gabriela Ricardes, ministra de cultura de la Ciudad, agradecer a la fundación y anunciar, por ejemplo, la inminente inauguración de la nueva sede del Instituto en el Teatro Colón.